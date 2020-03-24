«Застряли в Египте». Пятеро пермяков не могут вернуться домой из-за коронавируса

- Вылететь домой мы должны были еще 18 марта, наш рейс должен быть в три часа ночи, но когда приехали с вещами в аэропорт, оказалось, что он закрыт, нас не хотели пускать. Охранники сказали, что все рейсы отменили, - рассказывает пермячка Лидия Карабатова. – Нас пустили внутрь только для того, чтобы мы могли оформить визу для поездки в Каир.

Лидия вместе с четырьмя друзьями 3 марта улетела отдыхать в Шарм-эль-Шейх. Билеты покупали через турецкую авиакомпанию-лоукостер. Но в связи с пандемией коронавируса, Египет приостановил все международное сообщение. И пятеро пермяков застряли в этой стране без возможности вылета.

- Нам еще повезло, у одного из ребят в Каире живет родственница, - рассказала Лидия. – Мы провели ночь в аэропорту, а потом на автобусе доехали до Каира. Эта женщина устроила нас у своих знакомых в Айн-Сохна, привезла нам еды. Живем сейчас за ее счет, потому что денег у нас не осталось. Мы же не рассчитывали на то, что придется жить в Египте.

По данным российского посольства, сейчас в Египте остаются порядка двух тысяч россиян, которых надо вывезти на родину.

- Активно ведется проработка возвращения граждан России из Шарм-эль-Шейха и Хургады. Так как никакие рейсы российских авиакомпаний в эти города в зимнем сезоне не выполнялись, перевозка граждан РФ из этой страны затруднена, - сообщили в Росавиации.- Вопрос находится на контроле Росавиации, Минтранса РФ, МИД РФ и Ростуризма.

- Мы согласовываем количество, сроки и маршруты спецрейсов из России, активно взаимодействуя по этому вопросу с различными российскими ведомствами и египетской стороной, - сообщила временная поверенная в делах РФ в Египте Светлана Зубова в обращении к гражданам России, опубликованном посольством.

- Мы каждый день звоним в посольство. Там обещают, что нас эвакуируют, но когда – неизвестно, - говорит Лидия.

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