2020-03-19T09:18:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В бюджете Прикамья предусмотрят дополнительные средства на борьбу с короновирусом

Необходимый объем подсчитают до конца весны
Андрей МАТЛИН
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Размер необходимого финансирования подсчитают к последней весенней сессии.Размер необходимого финансирования подсчитают к последней весенней сессии.Фото: Василий Вахрин
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В Законодательном собрании Пермского края рассмотрели корректировку бюджета, связанную с распределением 12 миллиардов рублей - неиспользованных остатков за предыдущий период.

Министр финансов Прикамья Елена Чугарина объяснила, что значительные суммы будут выделены на обеспечение бесплатного горячего питания в школах, на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет. Кроме того, она предупредила, что серьезный объем средств придется предусмотреть на противодействие короновирусой инфекции.

- Конкретный размер необходимого финансирования мы подсчитаем к последней весенней сессии Законодательного собрания, - пообещала она.

Напомним, на 19 марта в Пермском крае официально известно о двух заболевших коронавирусом. 697 человек находятся под наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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