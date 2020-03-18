«Черные, белые и цветные – по 50 рублей». Пермская компания шьет многоразовые маски

В Перми – как и во многих городах – наблюдается дефицит медицинских масок, их нет ни в аптеках, ни в торговых центрах. Большинство провизоров даже вешают на входе объявление: «Извините, масок нет, когда будет завоз – неизвестно». В момент тотального дефицита на средства индивидуальной защиты от коронавируса наладить производство масок решила пермская фирма, которая в обычное время шьет эко-сумки.

- Мы начали принимать заказы на трехслойные многоразовые маски, сделанные из 100% хлопка, - рассказала «Комсомолке» руководитель фирмы Елена Рябова. – Выкройку нашли на просторах интернета, протестировали на себе и добились того, чтобы маска лучше прилегала к лицу, учитывая все анатомические выступы.

На выбор покупателям предлагается три размера: детский, женский, мужской. Продаются они комплектами по 5 или 10 штук. Цена одной маски - 50 рублей. Для оптовых заказов предусмотрены скидки.

Фирма, которая придумала шить многоразовые маски, небольшая, поэтому рекламу разместила на своей страничке Вконтакте. И за сутки заказы им начали поступать даже из других регионов.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

- Питер уже оплатил посылку, консалтинговая фирма сделала заказ, они консультируют людей, поэтому попросили сшить маску нейтрального, но не белого цвета, - поясняют в фирме. – Чаще всего мужчины заказывают маски черного цвета, женщины – белого, а дети – цветные. Сейчас мы закупили ткани и начали шить. На изготовление одной маски - от раскроя до готового изделия - требуется минут 15. Не исключено, что кого-то в помощь себе будем брать, так как стараемся выполнить все заказы.

Изготовители дают совет: чтобы многоразовая маска защитила от вируса, необходимо после трех часов использования стирать ее и проутюживать с обеих сторон на максимальной температуре.

- При соблюдении всех условий дезинфекции – стирать и тщательно проглаживать – это гораздо лучше, чем быть совсем без маски, - прокомментировали эпидемиологи Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Понятно, что стирать эти маски нужно отдельно, а не складывать в стиральную машину вместе со всем бельем.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Стирка точно не поможет. Нужны более серьезные методы. Теоретически любую маску можно использовать несколько раз, но ей для этого нужна стерилизация и дезинфекция. Чтобы убить микробов – нужно создать невыносимую среду для их существования. Какие способы существуют. Первый – радиация, доза должна быть огромная, которая убивает все живое. Второй – автоклавирование – прогрев до космических температур. Понятно, что в советское время марлевые маски кипятили и проглаживали утюгом на максимальной температуре, но надо понимать, что это древний и крайний способ, который все микробы и вирусы точно не убивает, — прокомментировал «КП» Дмитрий Ушаков, директор компании «Медсклад», занимающийся производством обычных медицинских масок.

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