Коронавирус в Перми, новости на 18 марта 2020 года: что известно о состоянии заболевших опасной инфекцией

В Перми официально подтверждены два случая заражения коронавирусом. На прошлой неделе опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции.

Второй случай - у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии и недавно вместе с мужем вернулась домой.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, женщину и ее мужа госпитализировали в специальную боксированную палату инфекционной больницы. У супруга взяли все необходимые анализы, результат отрицательный.

По словам медиков, лечение проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и средств индивидуальной защиты.

- Супруги незамедлительно были изолированы, один как заболевший, второй как контактное лицо, - пояснила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. – Состояние пациентов удовлетворительное, они получают полный спектр противовирусной терапии.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

О состоянии пациентов, заразившихся коронавирусом, рассказал главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников.

- 42-летний мужчина находится в удовлетворительном состоянии, температуры у него нет, катаральных явлений – тоже, - сообщил Кирилл Вячеславович. – Пневмония не развивается, заболевание протекает в легкой форме.

Вторая заболевшая – 62-летняя женщина. У нее пока наблюдаются катаральные явления, но болезнь также протекает в легкой форме.

- Роспотребнадзор по списку отработал всех, кто контактировал с заболевшими людьми, в первую очередь – с пассажирами, которые летели с ними одним рейсом, - продолжает Кирилл Овчинников. – В данный момент все находится под контролем, ситуация стабильная.

По данным краевого минздрава, на сегодняшний день в Пермском крае под наблюдением по коронавирусу находятся 558 человек. Из них 227 человек – под активным медицинским наблюдением, 309 – самоизолированы на дому на основании постановления главного санитарного врача. Еще 22 человека находятся в условиях стационара инфекционных отделений (это те, у кого есть катаральные явления и нет возможности самоизолироваться в домашних условиях).

- Если человек вернулся из неблагополучного региона – из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции – он должен провести в режиме домашней изоляции 14 дней, - пояснил Кирилл Овчинников. – По возможности ни с кем не контактировать и не ставить под угрозу здоровье близких. Информацию о себе следует передать на горячую линию минздрава. К вам домой приедут медики и выдадут больничный лист.

Если человек прибыл из другой страны, он попадает под активное наблюдение медиков. По возможности необходимо также самоизолироваться на две недели. Если есть признаки заболевания, нужно вызывать врача на дом. Вам дадут больничный, а при необходимости – госпитализируют.

ВАЖНО

7 способов защититься от инфекции

- Как можно чаще мойте руки с мылом после прогулок или контактов с другими людьми. В крайнем случае, протрите их бактерицидным спреем.

- Не трогайте лицо руками.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

- На улице маску носить не нужно, дышите свежим воздухом. Надевайте ее в помещении, где много людей, но не забывайте ее менять каждые три часа.

- Регулярно проветривайте помещения, дезинфицируйте клавиатуру компьютера, гаджеты, оргтехнику. Сделать это можно обычной спиртсодержащей салфеткой.

- Отмените приветствия в виде рукопожатий и объятий.

- При любом недомогании оставайтесь дома и вызывайте врача.

- Если захочется чихнуть в общественном месте, лучше сделать это в салфетку.

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