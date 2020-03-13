«Давайте решим, кто несет ответственность?» Директор пермского лицея, которую хотят уволить из-за поборов, прокомментировала инициативу чиновников

Напомним: директора лицея №9 Ирину Горбунову временно отстранили от руководства этим учебным заведением. В департаменте образования Перми приняли такое решение после скандала, связанного с обвинением отца одного из учащихся в школьных поборах.

21 февраля Сергей Медведев устроил одиночный пикет возле Кремля и выложил пост в соцсетях. Пермяк утверждал, что после того, как он отказался сдавать 1200 рублей на линолеум и учебники, его сына начали травить одноклассники и педагоги.

Ирина Горбунова после этого заявила, что никто никакие деньги с отца мальчика не требовал, и что он нанял целую армию ботов, которые оскорбляют и угрожают руководству образовательного учреждения.

Отец пермского школьника выступил против поборов.

В департаменте образования Перми пообещали провести в школе проверку. Уволить Ирину Горбунову предложил вице-премьер правительства Пермского края Антон Клепиков на своей странице в соцсети.

На этой неделе скандал получил развитие: к руководителю гордепартамента образования Людмиле Сериковой на прием пришел отец третьеклассника Сергей Медведев. После разговора с ним Людмила Серикова опубликовала пост на своей странице в Instagram. Она заявила, что склоняется к тому, чтобы все-таки уволить временно отстраненную от должности Ирину Горбунову.

- Вчера в департамент образования пришёл папа ученика лицея № 9, - написала на своей странице в соцсети Людмила Серикова. - Мы вновь два часа разговаривали о ситуации в лицее и психологическом состоянии ребёнка. Вынуждена признать, что никакие меры департамента по решению конфликта, начиная с декабря прошлого года и включая временное отстранение директора, не дали желаемых результатов. С целью нормализации обстановки в лицее №9 я все больше прихожу к выводу о необходимости увольнения директора.

Тот самый пикет, с которого все началось. Фото: страница в соцсети героя публикации.

- Напоминаю что Вы ведь отстраняли меня для того, чтобы все разрешить наилучшим образом и сами решали как, а сейчас я должна ответить за ваши попытки, которые оказывается ни к чему не привели? – возмутилась она. - А ещё есть акт, в котором написано, кто и за что виноват, так давайте решим, кто несёт ответственность, наверное, действительно руководитель, только чего?Отстраненная директор лицея Ирина Горбунова не оставила этот пост без комментария (орфография сохранена):

- Предложите пройти сторонам детектор лжи, чтобы разобраться в ситуации более объективно, - в конце концов, предложил один из посетителей соцстранички.

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