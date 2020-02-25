Депутата Пермской городской думы Ирину Горбунову отстранили от руководства лицеем №9

- Для разрешения конфликтной ситуации в лицее №9 принято решение о временном отстранении директора учреждения Ирины Горбуновой от должности, - сообщили «Комсомолке» в департаменте образования.

Напомним, 21 февраля пермяк Сергей Медведев устроил одиночный пикет возле Кремля. Он заявил, что руководство лицея №9, где в 3-м классе учится его сын, незаконно собирает с родителей по 1200 рублей на приобретение учебников по математике. А после того, как Медведев отказался сдавать эти деньги, администрация школы, по его словам, стала настраивать других учеников против его сына, а учителя стали занижать ему оценки.

Сергей Медведев вышел на пикет к КремлюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- По данному сообщению следственными органами СК РФ проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления по Пермскому краю.

До этого Медведев выходил на пикет к зданию краевой администрации. А также разместил в интернете видеообращение о том, что его ребенка травят, а директор лицея Ирина Горбунова предложила ему перевести ребенка на домашнее обучение.

В свою очередь в лицее уверяют, что сын Сергея задирает одноклассников и мешает спокойно вести уроки.

- Я была назначена в лицей 30 сентября 2019 года, - рассказала Ирина Горбунова. – А первая «двойка» за год по английскому языку у этого мальчика вышла по итогам второго класса, то есть в мае. И ребенку предложили остаться на второй год, его родители отказались. Это было еще до меня. Но, когда я пришла в лицей, родители других детей жаловались мне, что очень тяжело учиться вместе с мальчиком, неадаптированным к школе. Поэтому я и предложила родителям ребенка перевести его на семейное обучение. Что касается сбора денег на учебники математики, это была инициатива родителей, которые не стали дожидаться, когда мы сможем закупить их за бюджетные средства. Но сыну Сергея Медведева учебник был выдан бесплатно.

Поскольку конфликт зашел слишком далеко, разобраться в нем глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой. 25 февраля департамент образования отстранил Ирину Горбунова от должности. Временно исполняющим обязанности назначена заместитель директора лицея №9 Наталья Мокрушина.

- Мы приняли это решение для того, чтобы максимально понять, что происходит внутри родительского и учительского коллектива, с целью решения ситуации во благо семьи и школы, - отметила начальник департамента образования Людмила Серикова. - Конфликт всегда имеет две стороны, и они должны выйти из этого разногласия, потому что и школе, и родительскому сообществу сейчас не просто. Также рассматривается вопрос о смене классного руководителя.

Городская комиссия по делам несовершеннолетних начала проверять все сообщения о травле мальчика. Тем временем чиновники предложили на время отправить ребенка в санаторий, где мальчик сможет продолжить обучение.

- В январе во время встречи с папой мальчика мы договорились о проведении дополнительных занятий с ребенком и независимой экспертизы, чтобы понять степень его успешности ребенка в том или ином предмете. Вопрос успеваемости ребенка нужно разводить с финансовой составляющей. Потому что все, что касается финансовых вопросов – можно проверить. Более важный аспект – психологическое состояние ребенка, - подчеркнула Людмила Серикова.