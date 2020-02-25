2020-02-25T14:28:00+03:00
Общество

Депутата Пермской городской думы Ирину Горбунову отстранили от руководства лицеем №9

Решение было принято после того, как отец одного из школьников вышел на пикет к Кремлю
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ирина ГорбуноваИрина Горбунова
Изменить размер текста:

- Для разрешения конфликтной ситуации в лицее №9 принято решение о временном отстранении директора учреждения Ирины Горбуновой от должности, - сообщили «Комсомолке» в департаменте образования.

Напомним, 21 февраля пермяк Сергей Медведев устроил одиночный пикет возле Кремля. Он заявил, что руководство лицея №9, где в 3-м классе учится его сын, незаконно собирает с родителей по 1200 рублей на приобретение учебников по математике. А после того, как Медведев отказался сдавать эти деньги, администрация школы, по его словам, стала настраивать других учеников против его сына, а учителя стали занижать ему оценки.

Сергей Медведев вышел на пикет к Кремлю Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей Медведев вышел на пикет к КремлюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- По данному сообщению следственными органами СК РФ проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления по Пермскому краю.

До этого Медведев выходил на пикет к зданию краевой администрации. А также разместил в интернете видеообращение о том, что его ребенка травят, а директор лицея Ирина Горбунова предложила ему перевести ребенка на домашнее обучение.

В свою очередь в лицее уверяют, что сын Сергея задирает одноклассников и мешает спокойно вести уроки.

- Я была назначена в лицей 30 сентября 2019 года, - рассказала Ирина Горбунова. – А первая «двойка» за год по английскому языку у этого мальчика вышла по итогам второго класса, то есть в мае. И ребенку предложили остаться на второй год, его родители отказались. Это было еще до меня. Но, когда я пришла в лицей, родители других детей жаловались мне, что очень тяжело учиться вместе с мальчиком, неадаптированным к школе. Поэтому я и предложила родителям ребенка перевести его на семейное обучение. Что касается сбора денег на учебники математики, это была инициатива родителей, которые не стали дожидаться, когда мы сможем закупить их за бюджетные средства. Но сыну Сергея Медведева учебник был выдан бесплатно.

Поскольку конфликт зашел слишком далеко, разобраться в нем глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой. 25 февраля департамент образования отстранил Ирину Горбунова от должности. Временно исполняющим обязанности назначена заместитель директора лицея №9 Наталья Мокрушина.

- Мы приняли это решение для того, чтобы максимально понять, что происходит внутри родительского и учительского коллектива, с целью решения ситуации во благо семьи и школы, - отметила начальник департамента образования Людмила Серикова. - Конфликт всегда имеет две стороны, и они должны выйти из этого разногласия, потому что и школе, и родительскому сообществу сейчас не просто. Также рассматривается вопрос о смене классного руководителя.

Городская комиссия по делам несовершеннолетних начала проверять все сообщения о травле мальчика. Тем временем чиновники предложили на время отправить ребенка в санаторий, где мальчик сможет продолжить обучение.

- В январе во время встречи с папой мальчика мы договорились о проведении дополнительных занятий с ребенком и независимой экспертизы, чтобы понять степень его успешности ребенка в том или ином предмете. Вопрос успеваемости ребенка нужно разводить с финансовой составляющей. Потому что все, что касается финансовых вопросов – можно проверить. Более важный аспект – психологическое состояние ребенка, - подчеркнула Людмила Серикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Конференция, посвященная новым подходам к преподаванию истории и обществознания, открылась в «Просвещении»
20 февраля в Группе компаний «Просвещение» начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Современное школьное историческое и обществоведческое образование: состояние и перспективы развития»
«Никто на коленях передо мной не стоял!»: Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет
Педагог с 11-летним стажем Николай Углев утверждает, что его оболгали, а потом вынудили написать заявление "по собственному желанию" [эксклюзив kp.ru]
«Никто на коленях передо мной не стоял!» Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет
Педагог с 11-летним стажем Николай Углев утверждает, что его оболгали, а потом вынудили написать заявление "по собственному желанию" [эксклюзив kp.ru]
Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили меморандум о взаимопонимании
Ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Сегодня успешный человек скорее всего не работает по специальности, указанной в дипломе»
Обозреватель «КП» Александр Милкус расспросил руководителя одного из ведущих вузов страны о том, на какие специальности выгоднее поступать нынешним абитуриентам
Новости 24
В Прикамье за праздники в ДТП погибли 5 человек
«Нельзя таскать пьяных пациентов по асфальту!» В Прикамье после скандального видео в соцсети прокуратура провела проверку
Крематорий в Перми должны построить до конца 2022 года
Транспортную карту в Перми можно будет пополнять в салонах сотовых операторов
В Перми закрыли семь катков из-за теплой погоды
В Прикамье осудили банду черных риелторов, которая обманула 17 человек
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается снег и сильный ветер
«Лежала на обочине и жалобно скулила». В Прикамье волонтеры спасают собаку
Энергетики «ПСК» устранили повреждение на бесхозной сети в подвале жилого дома в Закамске
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пермь с рабочим визитом
«Комсомолка рекомендует»: лучшие рецепты блинов на Масленицу
В Перми закрыли опасный отель
Более 70 тысяч пермяков стали владельцами транспортных карт
В Пермском крае водитель насмерть сбил мужчину и скрылся
Пермяк скрывался от приставов, чтобы не платить алименты
Tele2 организует лекцию художника-иллюстратора Леси Гусевой в Перми
В Перми откроется ярмарка, посвященная Масленице
«Фура влетела в автобус». В Перми из-за аварии образовалась пробка
После Масленицы в Перми закроют ледовый городок
«Один человек погиб, четыре пострадали». В полиции рассказали подробности страшной аварии
В Перми с крыши частного дома упал мужчина
На второй этап ремонт улицы Строителей в Перми планируют выделить почти 300 миллионов рублей
В Перми прошел фестиваль еды «Гастроли-фест»
В Перми закончились поиски мужчины, который пропал при странных обстоятельствах
«Стоим уже час!». В Перми из-за ДТП на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка
В Перми на предстоящей неделе воды не будет в двух районах Перми
Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»
«Выпивший человек - такой же пациент, как и все». В минздраве Прикамья прокомментировали видео с врачами скорой, тащившими пациента по асфальту
Пермяки смогли сфотографироваться с Кубком КХЛ