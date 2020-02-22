Папа пермского школьника, жаловшегося на травлю в лицее, вышел на пикет в Москве

Одиночный пикет возле Кремля устроил пермяк Сергей Медведев. Напомним, он заявил, что руководство лицея №9, где в 3-м классе учится его сын, незаконно собирает с родителей по 1200 рублей на приобретение учебников по математике и линолеум. После того, как Медведев отказался сдавать эти деньги, считая поборы незаконными, администрация школы, по его словам, стала настраивать других учеников против его сына, а учителя стали занижать ему оценки.

Видеообращение об этом Сергей Медведев разместил в Интернете.

- По данному сообщению следственными органами СК РФ проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления по Пермскому краю. - При установлении фактов нарушений закона следствие примет все необходимые меры для защиты и восстановления нарушенных прав граждан.

Тем временем в лицее прошло родительское собрание. По словам Сергея, на собрании директор школы, депутат городской думы Ирина Горбунова предложила ему перевести ребенка на домашнее обучение.

В свою очередь в школе уверяют, что сын Сергея задирает одноклассников и мешает спокойно вести уроки.

Письмо в поддержку отца мальчика написали общественные деятели Перми:

«Конституцией РФ каждому ребенку гарантируется бесплатное и доступное образование, в то время как в лицее узаконена плата за обучение (каждый родитель ежемесячно должен вносить на счет школы попечительский сбор). Сергей Медведев нашел смелость сказать «стоп» разрушительной системе, отлаженной годами».

18 февраля Сергей Медведев выходил на одиночный пикет к зданию администрации Пермского края. А 21 февраля – вышел протестовать к Кремлю с плакатом: «Депутат-директор устроила травлю моему сыну».