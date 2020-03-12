После скандала с поборами в Перми могут уволить директора лицея №9

Скандал разгорелся после того, как в Перми отец одного из учеников лицея №9 сообщил о том, что его сына якобы затравили за то, что он отказался сдавать деньги на линолеум и учебники. Он обвинил в травле и учащихся, и педагогов.

21 февраля Сергей Медведев устроил одиночный пикет возле Кремля. Он заявил, что руководство лицея, где в 3-м классе учится его сын, незаконно собирает с родителей по 1200 рублей на приобретение учебников по математике. А после отказа сдавать эти деньги, администрация школы, по его словам, стала настраивать других учеников против его сына, а учителя начали занижать ему оценки.

В городском департаменте образования временно отстранили от работы директора лицея Ирину Горбунову, а в СУ СКР по Пермскому краю начали проверку по этому случаю.

Отец пермского школьника выступил против поборов.

Но на этом история не закончилась.

- Вчера в департамент образования пришёл папа ученика лицея № 9, - написала на своей странице в Instagram руководитель департамента образования Людмила Серикова. - Мы вновь два часа разговаривали о ситуации в лицее и психологическом состоянии ребёнка. Вынуждена признать, что никакие меры департамента по решению конфликта, начиная с декабря прошлого года и включая временное отстранение директора, не дали желаемых результатов. С целью нормализации обстановки в лицее №9, я все больше прихожу к выводу о необходимости увольнения директора.

До этого уволить Ирину Горбунову предложил вице-премьер правительства Пермского края Антон Клепиков.

Сама Ирина Горбунова заявила, что никто никакие деньги с отца мальчика не требовал. По мнению Горбуновой, Медведев нанял целую армию ботов, которые оскорбляют и угрожают руководству образовательного учреждения.

- Поверьте, никто за несданные в фонд класса или школы деньги не травил и не обижал ребят, учителя не «мстили» им, ставя двойки. Всё «сошлось» на одном мальчике, сыне того самого папы, - написала она в соцсети.

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