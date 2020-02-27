«Отца школьника наняли и платят за скандал». Директор-депутат прокомментировала обвинения в поборах и травле детей в пермском лицее

Отстраненный директор пермского лицея №9 Ирина Горбунова считает, что отца ученика образовательного учреждения, который пожаловался на поборы, специально наняли, чтобы опорочить ее и педагогов.

Напомним, 21 февраля пермяк Сергей Медведев устроил одиночный пикет возле Кремля. Он заявил, что руководство лицея №9, где в 3-м классе учится его сын, незаконно собирает с родителей по 1200 рублей на приобретение учебников по математике. А после того, как Медведев отказался сдавать эти деньги, администрация школы, по его словам, стала настраивать других учеников против его сына, а учителя стали занижать ему оценки.

Для разрешения конфликтной ситуации в лицее №9 принято решение о временном отстранении директора учреждения Ирины Горбуновой от должности.

После отстранения Ирина Горбунова написала на своей странице в Facebook, что согласна с решением департамента образования, но ей неприятны оскорбления в ее адрес и в адрес педагогов лицея, которые появляются в Интернете. По мнению Горбуновой, Медведев нанял целую армию ботов, которые оскорбляют и угрожают руководству образовательного учреждения.

-Как оказалось, скандал – родная стихия этого папы, скандальная известность – то, чего ему, видимо, не хватало в его серых безработных буднях, - говорит Горбунова. - Он не придумал ничего лучше, как, размахивая своим собственным сыном словно кистенем, сокрушить все вокруг.Поверьте, пожалуйста, в лицее не было и нет поборов. Это скоро докажут результаты многочисленных проверок. Поверьте, никто за несданные в фонд класса или школы деньги не травил и не обижал ребят, учителя не «мстили» им, ставя двойки. Всё «сошлось» на одном мальчике, сыне того самого папы.

Отстраненный директор рассказала, что сын Медведева плохо учится, задирает одноклассников и одноклассниц.

-Оскорбляет учителей и срывает уроки. А его родитель обижается на просьбы утихомирить свое чадо, скандалит, дезорганизует работу учебного учреждения, - говорит Горбунова. - А сейчас, чтобы опорочить меня и педагогов, кое-кто нанял папу, платит ему за все это, оплачивает поездки в Москву, оскорбительные посты в соцсетях. Все эти люди, как сейчас модно говорить, хайпанули на чужом горе. Бог им судья…

Горбунова собирается отстаивать свои честь и достоинство всеми имеющимися законными способами.

-Я намерена защитить от оскорблений и клеветы моих замечательных коллег – учителей лицея, - говорит отстраненный директор. - Я прошу вас, пермяки, дождаться официальных итогов проходящих сейчас проверок. Если высокие инстанции решат, что мы в чем-то виновны – тогда и вы нас судите. И это будет справедливо. Спасибо всем, кто нас поддерживает в трудные минуты! Надеюсь, очень скоро все придет к логическому концу. И мы продолжим спокойно работать.

Следственными органами СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка.

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