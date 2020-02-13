«В зарплате я потерял». После публикации в «Комсомолке» учителя, уволенного за то, что не отпустил ученика в туалет, вернули на работу

Через пять дней после публикации в «Комсомолке» статьи про учителя, которого вынудили подать заявление об увольнении, его восстановили на работе. Николая Углев вышел на занятия. Правда, уже в другую школу.

- Все разрешилось, хотя не совсем так, как мне хотелось, - рассказал он журналисту «КП».

Напомним, конфликт между учителем и учениками шестого класса школы № 135 произошел на уроке технологии. Ребята шумно себя вели, и никак не хотели успокаиваться.

- Четверо учеников просто не давали вести занятия, - объяснил Николай Углев. - Шумели, бумажками кидались. Я их поставил за то, что они так себя вели. Говорю: «Постойте, успокоитесь – тогда сядете».

. Спустя несколько минут один из ребят начал проситься выйти в туалет. Но педагог ответил отказом.

Вечером придя домой, ученик рассказал матери, что его не отпустили в туалет, хотя он даже встал перед учителем на колени.

На следующий же день рассерженная родительница написала заявление Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае.

Пермский шестиклашка утверждает, что встал перед учителем на колени, отпрашиваясь в туалет 00:00 00:00

- Мама сообщила, что за разговоры на уроке ее сын и несколько других ребят были наказаны – учитель технологии заставил их стоять все два урока, - рассказали в пресс-службе Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. - На втором уроке сын захотел в туалет, спросил разрешения, но учитель отказал. Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своем. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу.

Детский омбудсмен Светлана Денисова расценила это, как факт унижения человеческого достоинства и обратилась в департамент образования администрации города Перми с просьбой провести проверку.

- Не знаю, что там за проверка была, - говорит Николай Углев. – Мне просто директор велел написать объяснительную. А 30 декабря предложил писать «по собственному». У всех был новогодний праздник, а я от шока в себя прийти не мог.

56-летний педагог беспокоился, сможет ли он найти себе работу, тем более в середине учебного года, когда все учебные часы более-менее распределены между учителями.

Мы встретились с Николаем Александровичем после того, как на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае появился пресс-релиз о том, что школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет. Естественно, эта информация, быстро разошедшаяся в интернете, шокировала людей.

«Никто на коленях передо мной не стоял!» Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет 00:00 00:00

Но как оказалось, ситуация выглядела совсем иначе. О чем и рассказала «Комсомолка2 в материале «Никто на коленях передо мной не стоял!».

А сегодня Николай Углев сообщил, что ситуация разрешилась.

- Пригласили меня в краевое министерство образования, предложили работу в 49-й школе, - рассказал он. - Буду вести уроки технологии и черчения. Вроде бы все хорошо закончилось, но в зарплате я потерял существенно. Раньше вел 40 часов, а здесь мне предложили только 28. Эти часы раньше были распределены между другими учителями. А также буду вести шахматные секции и в 49-й школе, и в бывшей своей - 135-й. Написал там заявление о приеме на работу педагогом дополнительного образования. Не знаю, правда, успею ли из одной школы в другую ездить. Но это мелочи все. Разберемся!

Как рассказали в министерстве образования Пермского края, учителю предлагала несколько вариантов трудоустройства.

- Мы сели за стол переговоров, Минобр предложил вакансию в среднем профессиональном образовании, департамент образования посмотрел, какие есть вакансии по школам, - рассказали в пресс-службе министерства. - Он выбрал 49-ю школу. На наш взгляд, вся проблема выросла из-за искажения фактов в пресс-релизе от детского омбудсмена. Там был страшный заголовок, что учитель поставил ученика на колени, при этом в самом тексте было сказано, что проверка частично подтвердила факты. А на самом деле подтвердилось только то, что учитель просто поднял ребят на ноги, чтобы они успокоились. Получился клик-бейт. Но надо сказать, что на этого учителя и ранее были жалобы от родителей. И он сам понял, что ему надо повышать квалификацию и решил пойти на курсы по психологии, чтобы лучше контактировать с учениками. Будем надеяться, что у Николая Александровича в дальнейшем все будет хорошо.

Тем временем стало известно, что мать ученика, подавшая жалобу, перевела своего сына в частную школу. По нашим данным, заявление она написала на эмоциях, потом хотела его забрать. Но документ, отправленный в электронном виде, уже нельзя было отозвать.

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