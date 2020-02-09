«Бей первым, и ты победишь!» Пермский психолог о мальчике, который на коленях просился в туалет

Историю с «ребенком, просившимся на коленях в туалет», которая произошла в пермской школе № 135, прокомментировали психологи. На уроке труда, напомним, учитель поднял на ноги четырех шестиклассников, которые шумели и кидались бумажками.

Быстро отреагировали на сигнал

- Я им сказал: «Постойте, успокоитесь – тогда сядете», - вспоминает сам педагог Николай Углев. - А они стоят и продолжают болтать. Так урок простояли, на перемену вышли. После я двоих посадил, а двоих так и оставил стоять. Но никто на коленях передо мной не вставал. То, что я не отпустил ученика в туалет, – это неправда. Это был только предлог, чтобы выйти из класса. И на перемену он выходил, мог сходить в туалет, если бы хотел. Возможность была.

Вечером о конфликте с учителем технологии ребенок рассказал маме. Женщина сначала пришла в школу – поговорить с учителем, но тот был занят, готовился к уроку. Тогда мама мальчика написала заявление в аппарат Уполномоченного по правам ребенка.

«Никто на коленях передо мной не стоял!» Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет 00:00 00:00

В школе провели проверку, факты частично подтвердились и учителя попросили написать заявление «по собственному». И сейчас 56-летний педагог с 11-летним стажем оказался на улице и очень переживает, что уже не сможет найти себе работу.

А пострадал из-за этого педагог Николай Углев. Он собирается рассказать о сложившейся ситуации на федеральном канале.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Учителей всегда уважали, но мы забыли об этом

- Давайте разберемся, что же на самом деле произошло: шестой-седьмой класс – это возраст противостояния, когда подростков можно назвать «бешеными», - объясняет пермский психолог Людмила Кочкаева. – Авторитет учителей и родителей на них уже не оказывает никакого влияния. В этом возрасте ребенку нужно занять определенную нишу в своей подростковой среде и каждый старается, как может: кто-то хорошо учится, а кто-то вызывающе себя ведет. Причем ведет так, как себе этого не может позволить никто другой.

Понятно, что те четыре шестиклассника, которых поднял на ноги учитель труда, итак не отличаются хорошим поведением. А тот мальчик, который сразу после перемены начал проситься в туалет, решил, что имеет право доминировать над взрослым. Он уже четко успел усвоить правило: «Бей первым, и ты победишь!». И это лидерство ему нужно было сохранять своим пиаром, чтобы о его «подвиге» узнали все.

Педагог счел это поведение вызывающим и отказался играть в жестокую игру школьника «Ты у нас никто».

- Я согласна, что семья должна защищать своего ребенка, но только при том условии, что у родителей развит эмоциональный интеллект, - говорит Людмила Кочкаева. - Представляете, какой пример сейчас увидели те дети, которые учатся с этим мальчиком в одном классе? Они сделали для себя вывод, что так можно и нужно себя вести. И наше общество такое поведение поощряет! У ребенка это вызов, а виноваты оказываются учителя. Очень грустно, что мы забыли, что учитель всегда был человеком самой уважаемой профессии, и наши дети сейчас в этом нас «зеркалят».

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