2020-02-10T16:45:59+03:00
Общество

«Новая мода у школьников: кто быстрее настучит на учителя и уволит его». Пермяки обсуждают историю мальчика, который якобы встал перед учителем на колени

Один защищают педагога, другие – ребенка
Алена ОВЧИННИКОВА
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Уволенный учитель труда уверяет, что его оговорили.Уволенный учитель труда уверяет, что его оговорили.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Много откликов вызвала на сайте kp.ru публикация «Никто на коленях передо мной не стоял!» Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет». Читатели высказывают мнения о ситуации, сложившейся в пермской школе. Вот лишь некоторые из откликов:

Скептик:

- Это не учителя, а надзиратели. С детства учат детей стоять на коленях и унижаться.

Ида:

Пермский шестиклашка утверждает, что встал перед учителем на колени, отпрашиваясь в туалет

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- А может, отменить средние школы вообще? Сделать гимназии, как в Германии, куда принимаются способные дети, желающие учиться, на основе экзаменов и оценок начальной школы. А не очень способным, но хулиганистым - начальные школы, а дальше - ПТУ. И ничьи права не нарушены. Не хочешь учиться - не заставляем.

Гость:

- Учитель будет виноват в любом случае. Не отпустил в туалет - унизил. Отпустил в туалет, ребенок упал и что-нибудь сломал. Заведут уголовное дело за то, что оставил без присмотра. И что делать бедному учителю?

Сергей:

«Никто на коленях передо мной не стоял!» Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет

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- Жаль мужика, нет простого уважения к учителю. А ученика жаль, что не учился в мое время. Посмел бы дурачится на уроке —получил бы так, что мама не горюй.

Надежда:

- Такие ситуации встречаются все чаще в наше время. Всегда были и хулиганы в школах, и учителя, на уроках которых хромала дисциплина. Но воспитание - это в первую очередь обязанность родителей. Они несут ответственность за то, как ребенок проявляет уважение к старшим, как ведет себя в обществе, какую тягу к знаниям имеет и понимает ли, что имеет не только права, но и обязанности.

Гость:

- Сейчас все любят все на видео снимать. Почему «стоящего на коленях» одноклассника не сняли? Значит, не было этого.

Олег:

- Согласен на 100%. Чтобы никто не снял на телефон такое происшествие - не может быть. Ученики, ради, хайпа снимают любые оплошности учителей. А тут целый спектакль. Учителя подставили. Родители давно не учат ребенка обязанностям, учат только правам.

Гость:

- Обычная ситуация в российских школах: дисциплина идет вразнос, наглые еще больше наглеют, за стремление учителя навести порядок его увольняют.

Ольга:

- Родители были учителями. Это самая не благодарная работа.

Гость:

- Сижу дома, занимаюсь репетиторством. Имею гораздо больше плюсов, спокоен без общения с такими шестиклассниками. Годы работы в школе вспоминаю, как страшный сон.

Александр:

- Должно проводиться качественное расследование! И если нет элементарного уважения к учителю, то это очень плохо!

Asta:

- Сколько уже можно травить учителей? Открыли охоту. Скоро туда вообще никто не пойдет.

Гость:

- Жаль учителей. За мизерную зарплату они пытаются в эти головы хоть что-то вложить. Родители, вам со своим ребенком потом придется ох, как не легко.

Аркадий:

- Мне жаль моего коллегу! У учителя забрали все права. Оставили одни обязанности и нищенскую зарплату.

Гость:

- В школах критически не хватает учителей, особенно именно мужчин! Человек бился за дисциплину на уроках! За это его уволили.

Гость:

- За два года преподавательской деятельности в школе учитель изучил всех учеников. Кто на что способен. Провокатор-ученик пришел домой и наябедничал маме. Мама примчалась защищать свое дитя. Итог известен. Воспитывайте своих отпрысков сами, не перекладывайте на «общее образование».

Айя:

- Верю больше учителю. Сейчас как соревнования начались, вид спорта такой появился: кто пожестче настучит на учителя в прокуратуру и быстрее его уволит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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