«Новая мода у школьников: кто быстрее настучит на учителя и уволит его». Пермяки обсуждают историю мальчика, который якобы встал перед учителем на колени
Много откликов вызвала на сайте kp.ru публикация «Никто на коленях передо мной не стоял!» Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет». Читатели высказывают мнения о ситуации, сложившейся в пермской школе. Вот лишь некоторые из откликов:
Скептик:
- Это не учителя, а надзиратели. С детства учат детей стоять на коленях и унижаться.
Ида:
Пермский шестиклашка утверждает, что встал перед учителем на колени, отпрашиваясь в туалет
- А может, отменить средние школы вообще? Сделать гимназии, как в Германии, куда принимаются способные дети, желающие учиться, на основе экзаменов и оценок начальной школы. А не очень способным, но хулиганистым - начальные школы, а дальше - ПТУ. И ничьи права не нарушены. Не хочешь учиться - не заставляем.
Гость:
- Учитель будет виноват в любом случае. Не отпустил в туалет - унизил. Отпустил в туалет, ребенок упал и что-нибудь сломал. Заведут уголовное дело за то, что оставил без присмотра. И что делать бедному учителю?
Сергей:
«Никто на коленях передо мной не стоял!» Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет
- Жаль мужика, нет простого уважения к учителю. А ученика жаль, что не учился в мое время. Посмел бы дурачится на уроке —получил бы так, что мама не горюй.
Надежда:
- Такие ситуации встречаются все чаще в наше время. Всегда были и хулиганы в школах, и учителя, на уроках которых хромала дисциплина. Но воспитание - это в первую очередь обязанность родителей. Они несут ответственность за то, как ребенок проявляет уважение к старшим, как ведет себя в обществе, какую тягу к знаниям имеет и понимает ли, что имеет не только права, но и обязанности.
Гость:
- Сейчас все любят все на видео снимать. Почему «стоящего на коленях» одноклассника не сняли? Значит, не было этого.
Олег:
- Согласен на 100%. Чтобы никто не снял на телефон такое происшествие - не может быть. Ученики, ради, хайпа снимают любые оплошности учителей. А тут целый спектакль. Учителя подставили. Родители давно не учат ребенка обязанностям, учат только правам.
Гость:
- Обычная ситуация в российских школах: дисциплина идет вразнос, наглые еще больше наглеют, за стремление учителя навести порядок его увольняют.
Ольга:
- Родители были учителями. Это самая не благодарная работа.
Гость:
- Сижу дома, занимаюсь репетиторством. Имею гораздо больше плюсов, спокоен без общения с такими шестиклассниками. Годы работы в школе вспоминаю, как страшный сон.
Александр:
- Должно проводиться качественное расследование! И если нет элементарного уважения к учителю, то это очень плохо!
Asta:
- Сколько уже можно травить учителей? Открыли охоту. Скоро туда вообще никто не пойдет.
Гость:
- Жаль учителей. За мизерную зарплату они пытаются в эти головы хоть что-то вложить. Родители, вам со своим ребенком потом придется ох, как не легко.
Аркадий:
- Мне жаль моего коллегу! У учителя забрали все права. Оставили одни обязанности и нищенскую зарплату.
Гость:
- В школах критически не хватает учителей, особенно именно мужчин! Человек бился за дисциплину на уроках! За это его уволили.
Гость:
- За два года преподавательской деятельности в школе учитель изучил всех учеников. Кто на что способен. Провокатор-ученик пришел домой и наябедничал маме. Мама примчалась защищать свое дитя. Итог известен. Воспитывайте своих отпрысков сами, не перекладывайте на «общее образование».
Айя:
- Верю больше учителю. Сейчас как соревнования начались, вид спорта такой появился: кто пожестче настучит на учителя в прокуратуру и быстрее его уволит.
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ИСТОЧНИК KP.RU