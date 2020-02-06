«Джокер без скелетов в шкафу». Как отзываются эксперты о новом врио губернатора Пермского края

Эксперты, опрошенные «Комсомолкой», с воодушевлением восприняли назначение врио губернатора Дмитрия Махонина. Он запомнился многим своими решительными действиями на посту руководителя УФАС.

- Считаю это назначение оптимальным, - отметил Игорь Лобанов, член регионального штаба ОНФ. - Махонин - коренной пермяк, родом из Чердынского района. Хорошо зарекомендовал себя на посту краевого управления антимонопольной службы. Достиг впечатляющих карьерных успехов на федеральном уровне. Не сомневаюсь, что он сумеет выстроить конструктивные отношения с пермскими элитами. И думаю, что в целом продолжит курс, взятый Максимом Решетниковым.

- Дмитрий Махонин выглядел явным джокером в списке потенциальных кандидатов, - рассказала «Комсомолке» политконсультант Людмила Ознобишина. - Прежде всего, потому, что был равноудален от ключевых групп влияния. Не имел скелетов в шкафу и вообще выглядел как бронепоезд на запасном пути. Не госдума, так губернаторство. Мне запомнилась его деятельность во главе УФАС достаточно принципиальными, антикоррупционными и резонансными решениями. Надеюсь, что для Пермского края это назначение благо хотя бы потому, что фигура максимально компромиссная и без явного негатива. Глубоко погружен в ситуацию и с точки зрения позиций элит и их специфики.

Бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников поздравил своего преемника Дмитрий Махонина на своей странице в Инстаграм:

«Поздравляю Дмитрия Николаевича. Он пермяк, никогда связь с краем не терял - понимает потребности жителей. Уверен, сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона. Буду помогать»

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