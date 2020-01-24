«Чемезов? Куранов? Сапко? Цветков?» Кто станет новым губернатором Пермского края

После того, как пермского губернатора взяли в федеральное правительство, Прикамье пребывает в ожидании назначения исполняющего обязанности главы региона.

Политологи называют самые разные фамилии и различные территории, откуда нам могут прислать исполняющего обязанности губернатора.

Пауза затянулась. Уезжая в Москву, Максим Решетников подписал указ и оставил вместо себя вице-премьера Ольгу Антипину. Но все понимают, что назначение ее исполняющей обязанности губернатора – решение техническое, временное. Кого президент может назначить на должность главы Прикамья?

"Максим Решетников - губернатор турбулентного периода". Эксперты - об уходе главы Пермского края 00:00 00:00

Об этом ведущий радио «КП»-Пермь» Ярослав Богдановский поговорил с членом регионального штаба ОНФ Игорем Лобановым.

Пауза затянулась

- Сейчас в Прикамье установился своеобразный период безвластия, - считает член регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов. - Технические руководители есть, но при этом нет человека, который в случае чего может принять на себя политическую ответственность. Как правило, назначение на пост губернатора взамен ушедшего происходит очень быстро, такие решения обычно готовятся заранее. В нашем случае, видимо, либо что-то пошло не так, или что-то не успели досогласовать.

- Есть ли сейчас смысл озвучивать какие-то шорт-листы вероятных кандидатов? Ведь уже выдвигаются самые разные версии о том, кто может возглавить регион.

- В развлекательных целях можно обнародовать такой шорт-лист, порассуждать о плюсах и минусах того или иного претендента. Но с практической точки зрения этот список, конечно, никакого значения не имеет. Никто из тех, кто высказывается на эту тему публично, не знает итоговой фамилии. Поэтому можно гадать как угодно, но все равно мы рискуем попасть пальцем в небо. Однако для развлечения можно и погадать.

Крещенские гадания

- Давайте попробуем, ведь пора крещенских гаданий еще не закончилась. Возможно ли назначение на пост главы Прикамья первого вице-губернатора Алексея Орлова?

- Источником этой версии является информационное агентство «Znak», предполагается, что у них есть какие-то каналы в уральском полпредстве и ноги могут расти оттуда. Это издание называет 52-летнего Алексея Орлова идеальным кандидатом, поскольку он находится в кадровом резерве президента, и поэтому, мол, ему проще пройти согласование.

- Называют фамилию и еще одного свердловчанина, тоже замгубернатора Олега Чемезова, курирующего в Свердловской области вопросы развития и цифровизации, врача по образованию.

- Я думаю, что оба этих человека при других обстоятельствах были бы вполне приемлемыми на пост губернатора. Но нынешняя ситуация имеет свои особенности: наш прежний губернатор ушел очень быстро, отработав на своем месте всего три года. И очевидно, что следующий должен прийти с прицелом на долгосрочную работу, как минимум, на один срок, а вообще-то лучше на два. Из этого следует, что это должна быть такая фигура, которая благожелательно будет воспринята населением Пермского края. Названные потенциальные кандидаты могут быть хороши с управленческой точки зрения, но вряд ли их избрание будет легкой прогулкой.

- Называется в числе потенциальных кандидатов и еще один врач по образованию, Григорий Куранов. В 1990-е годы он ушел работать в сферу политтехнологи, и трудился на этой ниве весьма успешно. Его тесно связывают с именем бывшего губернатора Прикамья, а ныне вице-премьера Юрия Трутнева.

- Куранова уже не первый выборный цикл называют потенциальным губернатором, у него для этого подходящая биография. Но я хочу напомнить, что недавно ему исполнилось 60 лет, и это может быть аргументом против его назначения. Правда, насколько можно заметить, тренд на назначение молодых губернаторов сейчас если не прекратился, то несколько замедлился. Возможно, соответствующий опыт оказался не слишком успешным. Лично я считаю, что Григорий Куранов был бы подходящим для Пермского края: он знает регион, и в регионе знают его. Он имеет необходимый опыт управления, имеет значение и очевидная для всех близость к команде Трутнева.

- Называется также фамилия спикера Заксобрания Валерия Сухих, который был и вице-премьером, и председателем правительства, и заместителем губернатора, и руководителем губернаторской администрации, и председателем горДумы Перми.

- По формальным признакам он тоже вполне обоснованно присутствует в этом списке. И с точки зрения шансов я бы его поставил в один ряд с Курановым.

- А депутата Государственной думы Игоря Сапко?

- То же самое: он знаком пермякам, имеет опыт работы, соответствует необходимым формальным критериям, так что в списке кандидатур может присутствовать вполне обоснованно.

- И, наконец, Игорь Цветков, занимавший пост главного федерального инспектора по Пермскому краю? Что можно сказать про него?

- Его назначение, наверное, было бы одним из самых логичных решений, поскольку, напомню, при отставке губернатора Басаргина Цветков уверенно назывался очень многими в качестве возможного главы региона и был, действительно, в шорт-листе претендентов, когда выбирали между Цветковым и Решетниковым. Поэтому очень может быть, что его кандидатуру рассматривают, это вполне вероятный вариант.