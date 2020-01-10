В массовой аварии под Краснокамском пострадали четверо детей и пять взрослых

В пятницу, 10 января, в 14.40 на 469-м километре автодороги М-7 Волга - объезд Краснокамска - произошла массовая авария. Столкнулись автобус, перевозивший детей из школы рукопашного боя, грузовик,"Газель" и несколько легковых автомобилей.

Обстоятельства ДТП сообщили в краевой полиции:

- По трассе в направлении Нытвы двигался автомобиль «Лада Гранта», Предварительно установлено, что на 472 километре трассы водитель стал обгонять большегруз. При этом водитель двигавшийся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение 7 транспортных средств: большегруз, «ГАЗель», легковые автомобили и автобус, в котором находились 36 пассажиров.

На место выехали все оперативные службы, в том числе восемь бригад скорой помощи, бригада центра медицины катастроф, четыре машины МЧС.

По нашим данным, погибших в результате ДТП нет. Как сообщили «Комсомолке» в краевом Минздраве, при аварии пострадали девять человек.

- Травмы получили четыре ребенка и пятеро взрослых, - уточнили в ведомстве.

Позже выяснилось, что еще один человек с травмами обратился в поликлинику в Закамске.

- Трое юных спортсменов, пострадавших в массовой аварии под Краснокамском, отпущены домой, на амбулаторное лечение, - рассказали «Комсомолке» в краевой детской больнице. - Один госпитализирован в отделении нейрохирургии. Его состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет. Врачи проводят весь комплекс необходимых мероприятий.

Ребята из секции армейского рукопашного боя ехали из Чайковского, со сборов, которые проходили на базе отдыха "Раздолье". После аварии тех, кто не пострадал, пересадили на другой автобус и отправили в Пермь.

Пассажиры автобуса прислали фото из салона. Удар был настолько сильный, что кабину втянуло в салон.

Салон автобуса. Фото: Юлия Лунегова

Сейчас на дороге образовалась огромная пробка. Объездная дорога Краснокамска полностью перекрыта.

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