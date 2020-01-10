На месте работают 8 бригад скорой: на объездной дороге Краснокамска массовое ДТП

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:30:08+03:00

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Серьезное ДТП произошло днем в пятницу, 10 января на объездной дороге Краснокамска. Как сообщили в социальных сетях, там столкнулись автобус, грузовая фура и несколько легковых автомобилей.

- На месте работает восемь бригад скорой помощи, - рассказали в пресс-службе скорой. - Подробности сообщим по мере поступления информации.

По данным нашего источника, погибших в результате ДТП нет. Травмы получили несколько пассажиров автобуса, в том числе дети.

ИСТОЧНИК KP.RU