На месте работают 8 бригад скорой: на объездной дороге Краснокамска массовое ДТП
На дороге огромная пробка
.Фото: Василий Вахрин
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Серьезное ДТП произошло днем в пятницу, 10 января на объездной дороге Краснокамска. Как сообщили в социальных сетях, там столкнулись автобус, грузовая фура и несколько легковых автомобилей.
- На месте работает восемь бригад скорой помощи, - рассказали в пресс-службе скорой. - Подробности сообщим по мере поступления информации.
По данным нашего источника, погибших в результате ДТП нет. Травмы получили несколько пассажиров автобуса, в том числе дети.
ИСТОЧНИК KP.RU