"Столкнулись более 20 автомобилей". На одном из участков трассы Пермь-Екатеринбург произошли массовые ДТП
В Прикамье на одном из участков трассы Пермь-Екатеринбург произошли массовые ДТП. Все это случилось за несколько минут.
Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 7 января около 12 часов на 17 километре трассы за несколько минут произошли несколько аварий. По предварительной информации, пострадал 21 автомобиль.
- Одной из причин аварии стал сильный туман, - сообщили в ведомстве. - На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Пока есть информация о двоих пострадавших.
Все три полосы трассы заняты. Скриншот из видео из Instagram @chp_59
В социальных сетях сообщают, что сейчас на участке трассы образовалась гигантская пробка из автомобилей.
- Лучше вообще пока в ту сторону не ездить, - пишут пользователи сети.
ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург. Видео из группы "Мой город - Пермь".
В пресс-службе Министерства территориальной безопасности добавили, что в данный момент организован объезд аварийного участка через село Лобаново.
ИСТОЧНИК KP.RU