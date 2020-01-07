2020-01-07T14:55:01+03:00
Происшествия

"Столкнулись более 20 автомобилей". На одном из участков трассы Пермь-Екатеринбург произошли массовые ДТП

Одной из причин аварий стал туман [фото]
Елена КОНОВА
Поделиться:
На месте аварии образовалась пробка. Фото из группы "ЧП Кунгур" "ВКонтакте"На месте аварии образовалась пробка. Фото из группы "ЧП Кунгур" "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Прикамье на одном из участков трассы Пермь-Екатеринбург произошли массовые ДТП. Все это случилось за несколько минут.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 7 января около 12 часов на 17 километре трассы за несколько минут произошли несколько аварий. По предварительной информации, пострадал 21 автомобиль.

- Одной из причин аварии стал сильный туман, - сообщили в ведомстве. - На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Пока есть информация о двоих пострадавших.

Все три полосы трассы заняты. Скриншот из видео из Instagram @chp_59

Все три полосы трассы заняты. Скриншот из видео из Instagram @chp_59

В социальных сетях сообщают, что сейчас на участке трассы образовалась гигантская пробка из автомобилей.

- Лучше вообще пока в ту сторону не ездить, - пишут пользователи сети.

ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург. Видео из группы "Мой город - Пермь".

В пресс-службе Министерства территориальной безопасности добавили, что в данный момент организован объезд аварийного участка через село Лобаново.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МЧС: в Пермском крае ожидается гололед и сильная изморозь
"У вас совесть есть?" Пермяки обсуждают видео с мужчиной на инвалидной коляске, который чистит снег
В авариях на трассе Пермь-Екатеринбург, где столкнулись более 20 машин, пострадали два человека
В пермском аэропорту задерживаются рейсы
В Прикамье на трассе сгорел большегруз
В Перми ребенок получил травмы после катания на тюбинге
В Пермском крае в 2020 году отремонтируют 35 дорог
Сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на трассе в Прикамье водителя
В Рождество на эспланаде в Перми стартует турнир кубка России «Зимний вернисаж»
Ночь на Рождество в Перми будет морозной, снежной и туманной
Ледовый городок в Перми закроют на ремонт
«Один раз он ее уже пытался убить». Житель Прикамья зарезал свою жену
В Прикамье прекратили поиски 49-летней женщины, которая пропала в новогоднюю ночь
В Прикамье пенсионерку ограбил 16-летний подросток
«Молот-Прикамье» начал новогоднюю серию игр с победы над «Ижсталью»
В Прикамье пропала женщина с искусственным глазом
В Прикамье бензин подорожал на 50 копеек
За праздники в Перми произошло 8 крупных коммунальных аварий
В Перми сгорел частный деревянный дом
«Помогите найти!» В Прикамье объявили срочный сбор на поиски женщины, которая пропала в новогоднюю ночь
В Перми экстренно сел самолет из Дубая
В Перми спасатели помогли собаке, которая провалилась в яму
В Перми на пожаре подросток получил травмы лица
«Стреляли по колесам». В Прикамье сотрудники полиции устроили погоню за пьяным водителем
В Прикамье иномарка насмерть сбила женщину