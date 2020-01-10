Массовая авария под Пермью: кабину детского автобуса втянуло внутрь салона

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:50:53+03:00

Появились фото с места ДТП, где пострадали 9 человек

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В пятницу, 10 января, в 14.40 на 469-м километре автодороги М-7 Волга - объезд Краснокамска - произошла массовая авария. Столкнулись автобус, перевозивший детей из школы рукопашного боя, грузовик,"Газель" и несколько легковых автомобилей. По словам очевидцев, фуру занесло, она врезалась в "Газель", а водитель автобуса уже не смог избежать столкновения.

Удар был такой силы, что кабину втянуло внутрь салона. Фото из изкореженного автобуса прислали дети.

Салон автобуса. Фото: Юлия Лунегова

В аварии пострадали 9 человек.

- Травмы получили четыре ребенка и пятеро взрослых, - уточнили в минздраве. – Все они госпитализированы.

В автобусе ехали ребята из секции армейского рукопашного боя. Они проходили сборы в Чайковском. После аварии тех, кто не пострадал, пересадили на другой автобус и отправили в Пермь. Сейчас на дороге образовалась огромная пробка. Объездная дорога Краснокамска полностью перекрыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU