Массовая авария под Пермью: кабину детского автобуса втянуло внутрь салона
В пятницу, 10 января, в 14.40 на 469-м километре автодороги М-7 Волга - объезд Краснокамска - произошла массовая авария. Столкнулись автобус, перевозивший детей из школы рукопашного боя, грузовик,"Газель" и несколько легковых автомобилей. По словам очевидцев, фуру занесло, она врезалась в "Газель", а водитель автобуса уже не смог избежать столкновения.
Удар был такой силы, что кабину втянуло внутрь салона. Фото из изкореженного автобуса прислали дети.
Салон автобуса. Фото: Юлия Лунегова
В аварии пострадали 9 человек.
- Травмы получили четыре ребенка и пятеро взрослых, - уточнили в минздраве. – Все они госпитализированы.
В автобусе ехали ребята из секции армейского рукопашного боя. Они проходили сборы в Чайковском. После аварии тех, кто не пострадал, пересадили на другой автобус и отправили в Пермь. Сейчас на дороге образовалась огромная пробка. Объездная дорога Краснокамска полностью перекрыта.
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ИСТОЧНИК KP.RU