«Есть пострадавшие». На место массовой аварии под Краснокамском выехали сотрудники МЧС
На трассе Пермь-Краснокамск образовалась огромная пробка из-за массовой аварии. Столкнулись автобус, грузовик и несколько легковых автомобилей. Авария произошла 10 января в 14:40.
На место ЧП выехали сотрудники МЧС.
- К сожалению, есть пострадавшие. Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники, - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе "скорой помощи" сообщили, что на место выехали 8 бригад. По данным нашего источника, погибших в результате ДТП нет. Травмы получили несколько пассажиров автобуса, в том числе дети.
ИСТОЧНИК KP.RU