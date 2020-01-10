«Есть пострадавшие». На место массовой аварии под Краснокамском выехали сотрудники МЧС

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:25:28+03:00

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На трассе Пермь-Краснокамск образовалась огромная пробка из-за массовой аварии. Столкнулись автобус, грузовик и несколько легковых автомобилей. Авария произошла 10 января в 14:40.

На место ЧП выехали сотрудники МЧС.

- К сожалению, есть пострадавшие. Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники, - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе "скорой помощи" сообщили, что на место выехали 8 бригад. По данным нашего источника, погибших в результате ДТП нет. Травмы получили несколько пассажиров автобуса, в том числе дети.

ИСТОЧНИК KP.RU