«Нарушения в клубе были вопиющими и все закрывали глаза». Гособвинитель «Хромой лошади» рассказал, почему случилась трагедия

Более 125 томов с материалами уголовного дела, десятки экспертиз, сотни свидетелей, более 400 потерпевших и девять обвиняемых, которые сваливали вину друг на друга. Судебный процесс по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» продолжался два с половиной года.

Трагедия, напомним, случилась десять лет назад. В ночь на 5 декабря 2009 года клуб «Хромая лошадь» отмечал свое восьмилетие. Шикарная шоу-программа, иностранные артисты, более 300 гостей. В полночь запустили фейерверк. Горящая частица попала в потолок, а там – слоеный пирог из пластика, пыли и декоративной соломы.

45 лет колонии на всех

Огонь и черный едкий дым мгновенно распространились по залу. Погас свет, началась паника. Люди рвались к выходу, но выскочить из огненной ловушки было почти нереально - окна заложены глухой стеной, запасной выход завален хламом, а дверь из зала открывалась только наполовину.

Люди устроили стихийный мемориалФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Два-три вздоха удушливого газа, и люди падали без чувств. Сверху на них капал расплавленный пластик. Погибли 156 человек! Сто пятьдесят шесть! Более ста получили тяжелые травмы и ожоги, многие навсегда остались инвалидами.

Очевидец происшествия рассказывает о том, как развивались события на трагической вечеринке в ночном клубе "Хромая лошадь" 00:00 00:00

Следствие длилось меньше года. Уже осенью 2010 года начался суд. На скамье подсудимых оказались восемь человек - это менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. Затем появился девятый фигурант, обвиненный в данном преступлении, которого экстрадировали из Испании. На всех они получили больше 45 лет в колонии.

Было тяжело морально

- Безусловно, это было самое объемное уголовное дело в моей практике, - рассказал в разговоре с "Комсомольской правдой-Пермь" государственный обвинитель прокуратуры Пермского края Вадим Казаринов. - Поскольку следствие было проведено на самом высоком уровне, больших процессуальных сложностей удалось избежать. Хотя сторона защиты уже на стадии судебного следствия представляла новые доводы, которые приходилось опровергать. Сложности, скорее, были психологического характера.

Было морально тяжело пронести через себя всю людскую боль. Погибло столько молодых людей! Каждый день мы слушали пояснения, как родители узнавали о гибели своих детей, мужья теряли жен, жены - мужей. По-человечески это было самым трудным.

- Этот пожар не только убил немыслимое количество людей. Когда разгребли пепелище, обнаружилась чудовищная ложь: многие документы на клуб, который работал в самом центре города, были поддельными. Как это стало возможным?

- По документам кафе, функционирующее под брендом «Хромая лошадь», было рассчитано на 50 посадочных мест. Фактически здесь собиралось в 5 - 6 раз больше людей. В ночь пожара гостей было более 300. Изначально в здании клуба располагался магазин, потом его переделали под кафе. Помещение расширили, затем еще раз расширили. Все перепланировки были несанкционированными. В итоге огромные витражи были «зашиты» глухими стенами с небольшими окнами под потолком.

Люди ищут в списках поступивших в больницу своих близкихФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Пожарная сигнализация работала с нарушениями, запасной выход, о котором знали только сотрудники клуба, был забаррикадирован. Окна заложены кирпичами, дверь в зал открывалась только наполовину. Все отделка - из горючих материалов. Так, потолок был закрыт ивовыми прутьями, под ними скопился слой пыли, горючей, как порох. То есть нарушения пожарной безопасности были вопиющими. Здание было обустроено так, что у находящихся там людей не было возможности к эвакуации.

- То есть все проверки носили формальный характер?

- В 2007 год в клуб с проверкой приходил Дмитрий Росляков - пожарный инспектор, который позднее оказался на скамье подсудимых. Он выявил нарушения, составил протокол об административной ответственности в отношении исполнительного директора Светланы Ефремовой. Через два года, незадолго до трагедии, пришла Наталья Прокопьева, еще одна фигурантка дела. Она также выявила нарушения, выписала штраф.

Но позднее, как установило следствие, эти проверки действительно были проведены не в полном объеме, они носили формальный характер. Принципиальные нарушения были не установлены и соответственно не устранены. Если бы проверки были проведены тщательно, в полном объеме - возможно, таких трагических последствий удалось бы избежать.

Половину прибыли в «Хромой лошади» получал Зак

- Анатолия Зака все называют главным фигурантом дела «Хромой лошади», хотя он сам на допросах утверждал, что не имел к клубу никакого отношения. Как удалось доказать его причастность?

Анатолий Зак на судеФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

- О том, что фактически он является хозяином заведения, было известно с самого начала. Сразу после пожара были предприняты действия по его задержанию. Анатолия Зака задержали на трассе под Суксуном, почти на границе со Свердловской областью. Очевидно, он пытался добраться до Екатеринбурга и покинуть пределы Российской Федерации.

- Известно, что у него было двойное гражданство. То есть он попытался сбежать из России, чтобы избежать от наказания?

- Он не признал свою вину, а свою попытку выехать в Екатеринбург объяснял тем, что находился в состоянии стресса. Конечно, он понимал, что его привлекут к ответственности.

- И все таки, как доказали его причастность?

- Фактическими собственниками «Хромой лошади» были три человека - Александр Титлянов, он погиб на пожаре; коммерческий директор Константин Мрыхин и Анатолий Зак - как основной собственник. Небольшой долей также владела Светлана Ефремова. Приезжая в Россию, Зак по сути руководил в «Хромой лошади» всеми процессами, в том числе решал финансовые вопросы. В клубе у него было свое место, где он проводил встречи и работал с документами. В ходе обысков были найдены бумаги за подписью Анатолия Зака, касающиеся функционирования клуба.

- Известно, какую прибыль он получал от работы клуба?

- От общей прибыли, которую приносила «Хромая лошадь», Анатолий Зак получал 50 процентов. При этом на суде он четко придерживался своей линии. Первое: к клубу он не причастен, никаких решений не принимал. Второе: вся ответственность за случившееся лежит на Светлане Ефремовой как исполнительном директоре. Кстати, показания Ефремовой нам также помогли доказать виновность Анатолия Зака.

Людей погубил дешевый китайский фейерверк

- Свою вину на суде не признали и пиротехники – отец и сын Дербеневы. Более того, Сергей Дербенев и после суда продолжал утверждать, что его пиротехника в пожаре не виновата.

- Во время следствия была проведена очень серьезная пожарно-техническая экспертиза, которую для объективности заказывали в другом городе. И она показала, что пожар начался из-за возгорания декоративного потолка и пенопласта (его использовали для шумоизоляции, так как клуб находился в жилом доме) - от попавших в него частиц пиротехнического устройства.

- Дербенев упорно доказывал, что его фейерверк был «холодным», гореть ничего не должно было…

- Качество фейерверка оставляло желать лучшего. Было установлено, что очаг возгорания находится именно над тем местом, где использовалась пиротехника. У нас не было никаких сомнений в причинах пожара. Кроме этого, свою роль сыграло то, что в ночь трагедии в клубе было очень много народа: душно, жарко. Плюс - очень низкие декорированные потолки.

Ирина Банникова спустя 10 лет после трагедииФото: Вероника РАНГУЛОВА

После трагедии не посадили ни одного чиновника

- На страшных кадрах с пожара видно, как в первые секунды какой-то мужчина пытается сбить пламя стулом. Как позже стало известно, это один из собственников - Александр Титлянов, который скончался от страшных ожогов. От чего в основном погибли люди?

- Причины гибели людей две. Первая - это серьезные ожоги, у некоторых - до 90 процентов тела, а также ожоги верхних дыхательных путей. Вторая - отравление продуктами горения.

- После этой трагедии все правительство Пермского края подало в отставку, министры работали с приставкой «и. о.», но позже все вернулись на свои места. Ни один чиновник не оказался на скамье подсудимых, хотя клуб-призрак работал в самом центре города. И даже глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов, которому грозило 7 лет, отделался штрафом. Почему?

- Владимира Мухутдинова обвиняли в превышении должностных полномочий. В 2006 году он выдал кафе «Хромая лошадь» не соответствовавшие действительности заключения о соблюдении требований пожарной безопасности. По части обвинений истекли сроки давности. Более того, суд пришел к выводу, что причинно-следственной связи между его действиями и гибелью людей не имелось. Мухутдинов был также освобожден от возмещения морального вреда потерпевшим.

- Как, по-вашему, можно ли было избежать подобной трагедии?

- В этом клубе имелось множество нарушений, которые привели к страшным последствиям. Можно ли было избежать трагедии? Я думаю, да, если бы каждый из фигурантов этой истории добросовестно относился к своим обязанностям. К этой трагедии привел целый ряд факторов. Если бы бизнесмены потратили 50 тысяч и сделали лишнюю входную дверь. Если бы пожарные инспекторы добросовестно исполнили свои обязанности на выявление нарушений пожарной безопасности. Если бы пиротехники не стали запускать фейерверк в подобной ситуации и при такой жаркой температуре в клубе, тогда все бы могло сложиться иначе. Очень надеюсь, что каждый из нас вынес из этой трагедии свой урок «Хромой лошади».

Несколько суток на месте ЧП работали оперативникиФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

КТО СКОЛЬКО ОТСИДЕЛ?

Единственный, кого не посадили, - это бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов, ему назначили штраф в 70 тысяч рублей.

Первыми вышли из колонии его подчиненные - пожарные инспекторы, за ними - пиротехники и исполнительный директор «Лошади» Светлана Ефремова. Все они попали под амнистию - в связи с 20-летием принятия Конституции РФ и в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«От звонка до звонка» отсидели коммерческий директор клуба Константин Мрыхин и арт-директор Олег Феткулов - 6 с половиной и 6 лет соответственно.

Самый большой срок - почти 10 лет - получил совладелец клуба Анатолий Зак. Его освободили на год раньше срока - осенью 2018 года.

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