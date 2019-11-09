Стая собак, чьей жертвой могла стать пропавшая пермячка, разорвала кота

Как сообщил пермский спасатель Виталий Юрьев, в Мотовилихинском районе у дома, где собаки, по предварительной версии, в октябре растерзали 80-летнюю пенсионерку, произошло новое ЧП. В этот раз обошлось без человеческих жертв, но пострадал любимый в округе кот Том.

Кот жил в частном секторе и каждый день ходил в магазин по ул. Фрезеровщиков, где встречал и провожал посетителей. Место там оживленное, рядом находится жилой комплекс «Красная горка».

- Я видел этого кота каждый день на протяжении полугода, - рассказывает Виталий. – Мой сын любил его гладить, а тот мурлыкал в ответ. Очень хороший и ласковый кот. Дети его очень любили, взрослые подкармливали. Сначала мы думали, что он беспризорный, но потом охранник магазин сказал, что у него есть хозяева в частном секторе, и кот каждый вечер возвращался домой.

Но недавно с ним произошел несчастный случай. У крыльца того самого магазина на него напала стая собак. Из магазина выбежал охранник и прогнал их, но спасти Тома не удалось, он погиб.

Кот любил приходить в магазин и общаться с посетителями. Фото: страница Виталия Юрьева "ВКонтакте"

По словам Виталия, с другой стороны магазина находится тот самый дом, около которого пропала 80-летняя женщина.

- Вскоре после происшествия с пенсионеркой, мы снова стали видеть эту стаю, - делится спасатель. – Жильцы стали звонить в службу по отлову собак, но там говорят, что всех уже выловили. Председатель ТСЖ пишет письма в эту службу и в администрацию, но пока без результатов. Что еще должно произойти, чтобы ответственные лица начали выполнять свою работу?!

Напомним, шоковая ситуация произошла в Мотовилихе в октябре. 80-летняя пермячка пошла навестить могилку своего пекинеса. В этом микрорайоне нередко видели стаи бродячих собак. Домой женщина не вернулась. К поискам подключились волонтеры, но пенсионерку до сих пор не нашли. Сын женщины рассказал, что удалось найти ее одежду – куртка была порвана, сапог изгрызен. Следователи полагают, что она могла стать жертвой бродячих собак. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В качестве свидетелей - должностные лица МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». Представители службы тогда утверждали, что всех собак в том микрорайоне отловили.

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