«Она занималась плаванием уже несколько лет». Что известно о гибели 11-летней синхронистки в бассейне Перми

- Настенька, желаю любви, здоровья и достижений в спорте, - еще несколько месяцев назад поздравляли школьницу ее друзья. На фотографиях юная спортсменка в ярком купальнике позирует у раздевалки бассейна. Девочка несколько лет занималась синхронным плаванием, а вчера она погибла прямо во время тренировки.

«Родители били в окна, увидев тонущую девочку»

Школьница, кажется, только и жила любимым занятием - синхронным плаванием. На ее страничке в соцсетях - десятки фотографий с соревнований, с друзьями из команды, с поездок на чемпионаты. 22 октября Настю (имя ребенка изменено, - Ред.) на вечернюю тренировку привела ее бабушка, школьница занималась в спортивном комплексе «Олимпия», что в Индустриальном районе Перми.

На втором этаже «Олимпии» есть кафе, откуда открывается вид на маленький бассейн и на большой бассейн, где занималась группа Насти. Ребята плавали по крайней правой дорожке, как раз там, где обычно сидят спасатели.

- Мы наблюдали за тренировкой своих детей, но вдруг увидели, как одна из девочек ушла под воду и не выныривает обратно, - рассказала нам мама одного из пловцов. - Все сразу вскочили, начали кричать и со всей силы бить по окнам, но никто нас не слышал.

Один из родителей побежал к бассейну. Чтобы добежать до него, надо выйти из одного корпуса и зайти в соседний.

«Думали, что тренируется задерживать дыхание»

"Плавала как поплавок". Почему не спасли 11-летнюю пловчиху, которая утонула в бассейне на глазах толпы детей и взрослых. 00:00 00:00

- Девочка занималась вместе со всей группой, они выполняли задания тренера, - рассказал «КП» один из очевидцев. – Первой на странную позу пловчихи обратила внимание другая девочка из этой группы и в первую секунду подумала, что та выполняет упражнение по задержке дыхания под водой. Настя не ушла на дно бассейна, а как бы плавала на глубине как поплавок. Ее поза была очень неестественной.

Ребенка вытащили из воды. До приезда «скорой» медики и спасатели «Олимпии» проводили сердечно-легочную реанимацию, помочь им пыталась мама одного из воспитанников – она оказалась врачом.

- Вызов поступил в 17.43, - рассказали в «скорой». - На место происшествия прибыла общепрофильная бригада, а сразу после нее - реанимационная. Но, увы, все мероприятия по спасению жизни ребенка оказались безуспешными.

Камеры в «Олимпии» зафиксировали – ребенок находился под водой около одной минуты, еще несколько минут проводилась реанимация. Но врачам пришлось констатировать смерть 11-летней девочки.

Некоторые родители решили забрать детей из "Олимпии" после трагедийФото: Елена КОНОВА

До 6 лет лишения свободы

На место происшествия приехали следователи и криминалисты Следственного комитета. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Специалисты проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения, изымают документы, которые регламентируют правила безопасности в бассейне, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. – Идут допросы лиц, которые были ответственны за соблюдение правил безопасности при проведении тренировок.

Что случилось с ребенком, официальной информации нет. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Если виновные в гибели ребенка будут установлены, им грозит до шести лет лишения свободы.

Девочка была здорова

- Это было самое страшное, что я видела в своей жизни, - говорит одна из мам, которая в момент трагедии наблюдала за происходящим со второго этажа. – Поверьте, если бы мы могли – хоть табуреткой – разбить это чертово стекло, мы бы его разбили. Но там стоит очень прочный стеклопакет.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Одна из основных – что-то случилось со здоровьем спортсменки.

- Возможно, произошла внезапная остановка сердца, либо девочка просто потеряла сознание и ушла под воду, - сообщил источник в правоохранительных органах. – Хотя ее мама сказала, что Настя росла здоровым ребенком, проблем не было. И у школьницы были все допуски к тренировкам.

- Где была тренер в момент ЧП?

- Пока никаких внятных объяснений она не дала. У нее шок и стресс. Говорит, что находилась у воды, смотрела за детьми, но не заметила, как одна из воспитанниц ушла под воду.

«Хочу забрать отсюда ребенка»

После случившегося в соцсетях началась настоящая паника. Пермяки чуть ли не требуют закрыть «Олимпию», напоминая, что в прошлом году в этом же бассейне утонула 10-летняя девочка.

2 апреля 2018 года на одной из дорожек занималась группа юных пловцов - всего 19 человек. Дети в возрасте 10 - 11 лет отрабатывали дыхательное упражнение - ныряли под воду и задерживали дыхание.

Выполнив упражнение, школьники подплывали к бортику. И в этот момент проплывавшая по соседней дорожке посетительница увидела, что на дне бассейна лежит девочка.

Ребенка вытащили из бассейна без сознания. В больницу спортсменку доставили в крайне тяжелом состоянии, почти два месяца врачи боролись за ее жизнь, но, увы, она умерла.

После трагедии судили тренера погибшей, но позже уголовное дело прекратили за примирением сторон.

- Мы тут занимаемся несколько лет и видим, как тренеры зачастую халатно относятся к детям, - рассказывают родители. - Мы с мужем обсудили все и решили забрать ребенка из бассейна. Тем более этот бардак нас давно не устраивает: цены дикие, а порядка мало: половина душевых не работает, запах, грязь.

Утром 23 октября 50-метровый бассейн, где произошла трагедия, уже работал. Дети занимались там обычным плаванием, а родители очень пристально за ними смотрели.

- Когда я внучку на тренировку привела, еще ничего не знала, - рассказывает бабушка одной из спортсменок. - А потом услышала разговор двух женщин, мне так плохо стало. Я просто сидела, сжав руки, и смотрела на внучку. У нас сейчас тренер - молодой мужчина, он внимательно к детям относится. А вот в прошлом году была женщина, она нам не нравилась - халатно относилась к обязанностям. Пройдет несколько раз вдоль бассейна, потом уже на детей смотрит. Страшно.

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