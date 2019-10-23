"Думали, задерживает дыхание под водой". Стало известно, как пытались спасти девочку, погибшую в "Олимпии"
22 октября в спорткомплексе "Олимпия" погибла 11-летняя девочка. В это время она находилась на тренировке по синхронному плаванию. Источник, близкий к ситуации, рассказал, как ребенка пытались спасти.
- Очевидцы сообщили, что увидели девочку в неестественной позе, - сообщил собеседник. - Подумали, что она тренируется, задерживая дыхание под водой. Когда окружающие поняли, что это не тренировка, девочку вытащили из воды. Она была без сознания. Спасатели "Олимпии" проводили сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли медики "скорой помощи", в составе которых были реаниматологи. К сожалению, девочку спасти не удалось.
Родители детей, которые в тот день тоже были на тренировке, рассказали, что видели, как девочка уходит под воду и пытались привлечь внимание спасателей и тренера.
- После этого кошмара мы видели, как бабушка девочки сидит в холле СК и плачет, - говорила одна из мам. - Я думаю о том, чтобы забрать ребенка из кружка.
После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".
- Мы изъяли записи с камер видеонаблюдения, - рассказали следователи. - Допросили сотрудников "Олимпии". Все обстоятельства выясняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Бабушка плакала у входа". Следователи выясняют причины трагедии в бассейне Перми, где утонул ребенок. Некоторые родители думают о том, чтобы забрать детей из "Олимпии" (подробнее)
"Это случилось прямо на глазах у взрослых". В Перми во время тренировки в бассейне утонула 10-летняя девочка. На месте работают следователи (подробнее)
В Перми в бассейне "Олимпия" утонула девочка. На месте ЧП работают следователи (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU