2019-10-23T09:50:26+03:00
Происшествия

"Думали, задерживает дыхание под водой". Стало известно, как пытались спасти девочку, погибшую в "Олимпии"

После случившегося пермяки волнуются за своих детей, которые ходят в бассейн
Елена КОНОВА
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Тренировки в бассейне продолжаютсяТренировки в бассейне продолжаютсяФото: Елена КОНОВА
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22 октября в спорткомплексе "Олимпия" погибла 11-летняя девочка. В это время она находилась на тренировке по синхронному плаванию. Источник, близкий к ситуации, рассказал, как ребенка пытались спасти.

- Очевидцы сообщили, что увидели девочку в неестественной позе, - сообщил собеседник. - Подумали, что она тренируется, задерживая дыхание под водой. Когда окружающие поняли, что это не тренировка, девочку вытащили из воды. Она была без сознания. Спасатели "Олимпии" проводили сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли медики "скорой помощи", в составе которых были реаниматологи. К сожалению, девочку спасти не удалось.

Родители детей, которые в тот день тоже были на тренировке, рассказали, что видели, как девочка уходит под воду и пытались привлечь внимание спасателей и тренера.

- После этого кошмара мы видели, как бабушка девочки сидит в холле СК и плачет, - говорила одна из мам. - Я думаю о том, чтобы забрать ребенка из кружка.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- Мы изъяли записи с камер видеонаблюдения, - рассказали следователи. - Допросили сотрудников "Олимпии". Все обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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