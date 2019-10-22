После гибели девочки в бассейне Перми следователи возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:30 2019-10-22T19:30:44+03:00

Они изымают записи с камер видеонаблюдения и документацию

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22 октября в бассейне "Олимпия" в Перми произошла трагедия - утонула 10-летняя девочка.

- Вызов поступил в 17.43, - сообщили в пресс-службе "скорой помощи". - На место происшествия прибыли общепрофильная, а сразу после нее - реанимационная бригада. Но, увы, все мероприятия по спасению жизни ребенка оказались безуспешными.

Очевидцы трагедии рассказывали, что родители со второго этажа видели, как тонет девочка, и стучали по окнам, из которых открывается вид на бассейн. Но никто их не услышал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- Следователи изымают записи с камер видеонаблюдения, документацию, допрашивают сотрудников бассейна, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшей девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU