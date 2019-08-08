2019-08-08T16:39:33+03:00
Происшествия

"Зажали сына в угол и вытащили нож". В суде допросили родителей учеников, пострадавших при резне в школе 127

На скамье подсудимых - охранница, пропустившая подростков в пермскую школу
Андрей МАТЛИН
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В охранном предприятии считают, что их сотрудник действовал по инструкции.В охранном предприятии считают, что их сотрудник действовал по инструкции.Фото: Василий Вахрин
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В Перми продолжается судебный процесс по делу о резне в пермской школе 127, которую устроили 15 января прошлого года два подростка. Основные обвиняемые уже получили свое - одному дали 9 лет колонии и 8 месяцев, другому - 7 лет.

Сейчас на скамье подсудимых - 36-летняя охранница, сотрудница ЧОП "Аякс Безопасность" Яна Галкина. которую обвиняют в оказании охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью большого числа людей. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Судебные заседания по основным обвиняемым были закрытыми, поскольку подсудимые были несовершеннолетними. Но теперь оснований не пускать прессу в зал суда не нашлось. Не настаивала на таком ограничении и Яна Галкина.

В Мотовилихинском суде уже начали заслушивать свидетелей и представителей потерпевших. В частности, выслушали маму одного из учеников 4 «Б» класса, который получил наиболее серьезные ранения.

- Когда моему мужу выдали в больнице одежду нашего мальчика, он чуть сознание не потерял, - рассказала Елена. – Она была сплошь в бурых пятнах. А вот сам сын нам рассказал, что поначалу даже не понял, что происходит в их классе. Урок уже шел минут десять. Школьники только-только успокоились, и учительница начала объяснять им задание по труду. Ребята были возбуждены, потому что до этого рассказывали друг другу, как они провели зимние каникулы. Как вдруг дверь в кабинет распахнулась и вошли два парня, который сын раньше видел в старших классах. Один из них подскочил к учительнице и стал размахивать руками. Он решил, что тот решил над ней подшутить, потому что увидел какую-то красную краску, как ему показалось. Потом учительница упала на пол, а парни стали гоняться за детьми, которые бегали от них между столами. Они зажали сына в угол и стали резать ему голову, шею. Потом один из парней ему крикнул: «Беги отсюда!». Но когда он побежал, другой догнал его и ударил ножом.

Как рассказала директор школы Татьяна Цейтлина, к ней в кабинет прибежала окровавленная учительница Наталия Шагулина, которая зажимала руками рану на шее.

А потом в школе началась паника.

- Мы услышали крики: «В школе режут детей!» - рассказывали свидетели. - Затем сработала пожарная сигнализация, поскольку подростки плеснули горючую жидкость на окно в кабинете и подожгли,– Дети выбегали на мороз, кто-то успел переодеться в раздевалке, кто-то нет.

Заместитель директора ЧОПа «Аякс Безопасность» Дмитрий Перминов, сотрудницей которого является обвиняемая Яна Галкина, заявил на суде, что их охранник действовал правильно, в соответствии с должностной инструкцией.

- Действительно, она пропустила подростка, который уже не учился в этой школе, и у него не было магнитного пропуска, - признал он. – Но было устное распоряжение руководства школы - тех, кто забыл дома пропуска, записывать в журнал, что охранник и сделала. Это ведь все произошло сразу после зимних каникул, и почти 50 детей в тот день забыли такие пропуска. Если бы их не пустили, то учебный процесс был бы сорван.

Правда, на вопрос прокурора, откуда у него информация об устном приказе и о количестве забывших пропуска, представитель охранного предприятия признался, что он это знает со слов самой Яны Галкиной, и в ходе внутреннего служебного расследования это не уточнялось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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