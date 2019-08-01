Взрыв на Пермском пороховом заводе: У пострадавших шок и сильные ожоги

- Мой мальчик работает аппаратчиком, утром, как обычно, пошел на завод, - чуть не плачет Светлана, мама 26-летнего Алексея, одного из пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе. - А днем, когда я была на работе, позвонил муж и сообщил о том, что случилась беда. Мы сразу же приехали в ожоговый центр, но нас туда не пустили. И никто ничего не говорит.

Состояние пострадавших стабильно тяжелое

Мама пострадавшего при взрыве на пороховом заводе рассказала, как узнала о трагедии 00:00 00:00

ЧП в цехе №20 Пермского порохового завода произошло в 16 часов 31 июля.

- Причиной взрыва стала нештатная ситуация на производстве, - рассказал «Комсомолке» первый заместитель генерального директора Пермского порохового завода Николай Лахаузов.

По словам специалистов, во время технологических работ сдетонировало одно из изделий, раздался сильный хлопок. Что подразумевается под словом «изделие», на предприятии не расшифровывают. Но известно, что Пермский пороховой завод выпускает заряды к системам «Тополь-М», «Булава», «Град», «Корнет», «Панцирь-С», «Торнадо».

При взрыве пострадали пять человек. Двое из них - 26-летний и 41-летний мужчины - получили серьезные ожоги. У одного поражено 60 процентов тела, у другого - 30 процентов. Их отправили в ожоговый центр больницы имени Гринберга.

- Двое мужчин, которые получили сильные ожоги, были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сейчас их состояние стабильно тяжелое, - сообщила главный врач больницы Анастасия Крутень.

Родных и друзей пока к пострадавшим не пускают.

- Сын отслужил в ракетных войсках, был на хорошем счету, - говорит мама Алексея. - На заводе уже четыре года работает. Тоже все хорошо было. А тут такое несчастье случилось...

Возбуждено уголовное дело

Как сообщили в Министерстве территориальной безопасности, при взрыве выбросов вредных веществ в атмосферу не было, угроза населению отсутствует.

- В настоящее время завод продолжает работу в штатном режиме, инцидент на производственный цикл не повлиял, - уточнили в ведомстве.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- На месте работает следственно-оперативная группа, усиленная следователями-криминалистами и экспертами, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники. Сейчас допрашиваются свидетели и пострадавшие, производится выемка документов и видеозаписей с камер наблюдения.

В свою очередь на заводе также создали комиссию по расследованию группового несчастного случая.

- Социальные службы ФКП «Пермский пороховой завод» оказывают психологическую поддержку и всю необходимую помощь родным и близким пострадавших, - рассказали на предприятии.

КСТАТИ

8 октября прошлого года на ФКП «Пермский пороховой завод» также произошел взрыв. Тогда во время ремонтных работ в заводском цехе, находившемся на консервации, взорвался 50-литровый баллон газа, который использовался для сварочных работ.

В результате погибли трое работников завода: один на месте, двое скончались в реанимации.

Справка «КП»

ФКП «Пермский пороховой завод» - одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса края. Он выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, системам ближнего боя и двигателям подвесных ракет.

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