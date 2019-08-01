2019-08-01T10:01:00+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина шел к знакомой, а по пути ограбил квартиру

Злоумышленника задержала хозяйка квартиры
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае осудили жителя поселка Субботники за ограбление квартиры. 28-летний мужчина проник в помещение ночью.

Сотрудники полиции установили, что местный житель шел в гости своей знакомой. Мужчина был пьян. Поднимаясь по лестнице, он увидел незапертую дверь. Мужчина вошел и решил прихватить что-нибудь с собой. Злоумышленник прошел в детскую комнату, взял простынь, расстелил ее на полу и стал складывать туда вещи. За этим его и застала хозяйка квартиры.

Женщина проснулась, услышала шум и решила проверить, что происходит.

Хозяйка задержала злоумышленника и вызвала полицию. Стражи порядка доставили злоумышленника в территориальный отдел внутренних дел, где он полностью признал свою вину. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Его осудили на 1 год и 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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