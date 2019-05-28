«Сдает экзамен в пустом кабинете». Из-за отказа ставить Манту девятиклассницу не пустили на ОГЭ по русскому вместе с классом

- Все дети зашли в школу на экзамен через парадный вход, а нас с Мирославой завели через черный, отперев дверь каким-то ржавым ключом, - рассказывает Светлана Пентина, мама девятиклассницы, которую не пускают в школу из-за того, что у девочки нет справки от фтизиатра. – Провели в пустой кабинет, где не было ни других детей, ни учителя. На столе стояла бутылка с водой. Дверь закрыли, и Мира осталась одна под наблюдением видеокамеры.

Почему девочка сдает экзамены без учителей и одноклассников? Отвечает директор гимназии № 3 Татьяна Новикова 00:00 00:00

«Мой ребенок не пробирка»

Мирослава – та самая девочка, которую с октября прошлого года перевели на домашнее обучение, потому что ее мама отказалась ставить дочери пробу Манту. Вместе с Мирой уже восемь месяцев в школу не ходит ее младшая сестра Соня – она третьеклассница.

- У нас с мужем принципиальная позиция, что ребенка можно обследовать только в пробирке, но нельзя делать пробирку из ребенка, - объясняет мама девочек. - Я не могу подвергать детей опасности. Мы написали добровольный отказ от любого медицинского вмешательства. Но в данном случае мы пошли навстречу школе, сделали дорогостоящий тест T-spot (иммунологический способ диагностирования туберкулеза) – по 6 тысяч рублей за каждый.

Тест показал – Мира и Соня здоровы. Но, как сообщили в Роспотребнадзоре, для того, чтобы дети могли посещать занятия, одного теста недостаточно.

- Если ребенок не сдает Манту, то с результатом теста T-spot надо идти на прием к фтизиатру и получить справку, что ребенок здоров, - пояснили в ведомстве.

Светлана идти в поликлинику и получать такую справку отказалась. В итоге руководство школы, где учатся дети, не допустило их к учебе без справки о состоянии здоровья.

В феврале Мирослава даже не смогла сдать аттестацию по русскому языку.

- Директор направила Главному санитарному врачу Пермского края вопрос: «Можем ли мы создать определенные условия для Мирославы, например, принять у нее аттестацию где-то отдельно в кабинете, а потом этот кабинет обработать, если вопрос так стоит»., - рассказала завуч гимназии №3 Елена Батуева. - Но получили ответ, что этот ребенок не должен быть допущен до посещения школы.

- Родители ученицы не представили заключения от врача-фтизиатра, тем самым поставив под вопрос участие девочки в ГИА, и, как следствие, получение ею аттестата об основном общем образовании, - прокомментировали ситуацию в краевом министерстве образования. -Исключительно в интересах несовершеннолетней государственная экзаменационная комиссия Пермского края приняла решение о проведении для нее экзаменов в условиях, исключающих контакт с другими детьми. Экзамен для ученицы прошел в доброжелательной обстановке.

Мирославу ждут еще три экзамена

Мирослава и Соня несколько месяцев занимались в частном репетиторском центре. Потом школа и семья нашли некий компромисс – учителя проводили с девочками консультации по скайпу.

И вот наступило время итоговых аттестаций.

- Соня сдает все материалы в режиме скайп-консультаций, после чего будет переведена в следующий класс, - рассказала «Комсомолке» директор гимназии № 3 Татьяна Новикова. - А Мирослава должна будет сдать четыре экзамена: два обязательных и два по выбору.

28 мая Мира сдавала ОГЭ по русскому языку – одна, в пустом классе чужой школы. Остальные экзамены будут проходить в таком же режиме.

- Родители ученицы не представили заключения от врача-фтизиатра, тем самым поставив под вопрос участие девочки в ГИА, и, как следствие, получение ею аттестата об основном общем образовании, - прокомментировали ситуацию в краевом министерстве образования. -Исключительно в интересах несовершеннолетней государственная экзаменационная комиссия Пермского края приняла решение о проведении для нее экзаменов в условиях, исключающих контакт с другими детьми. Экзамен для ученицы прошел в доброжелательной обстановке.

Что же ожидает Мирославу дальше? Девятиклассники после завершения экзаменов подают заявления в 10-й класс или другое учебное заведение.

- Ребенок не переводится в 10-й класс, а поступает в него, - уточнила директор гимназии. – То есть когда Мирослава выпустится из 9 класса, дальнейшее ее образование пусть определяют родители.

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