«Мои дети - не пробирки». Мать троих детей платит за их учебу 100 тысяч в месяц, чтобы не ставить Манту

Директор пермской гимназии №3 Татьяна Новикова обратилась в полицию с просьбой привлечь маму двух учениц к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, две сестры - девятиклассница Мирослава и третьеклассница Соня - уже полгода не ходят на занятия, потому что родители девочек отказались делать им реакцию Манту.

- У нас с мужем принципиальная позиция, что ребенка можно обследовать только в пробирке, но нельзя делать пробирку из ребенка, - объяснила мама девочек Светлана Пентина, арт-директор танцевальной студии. - Я не могу подвергать детей опасности. Ни один медик не дает гарантии, что не будет последствий для детей после всех этих инъекций, облучений. Все снимают с себя ответственность, давая родителям подписать согласие на медицинское вмешательство. Мы же написали добровольный отказ от любого медицинского вмешательства. Но в данном случае мы пошли навстречу школе, сделали дорогостоящий тест T-spot (иммунологический способ диагностирования туберкулеза) – по 6 тысяч за каждый.

Тест показал – школьницы здоровы. Но, как сообщили в Роспотребнадзоре, для того, чтобы дети могли посещать занятия, одного теста недостаточно.

Мама девочек, которых не пускают в гимнизию Перми без Манту 00:00 00:00

- Если ребенок не сдает Манту, то с результатом теста T-spot надо идти еще в свою поликлинику к фтизиатру и получать от него справку, что ребенок здоров, - пояснили в ведомстве.

Но вести детей к фтизиатру мама девочек тоже отказывается.

- Мы написали комплексный письменный отказ от противотуберкулезной помощи в целом, в которую входит профилактика и раннее выявление заболевания туберкулеза, а также посещение врача-фтизиатра, - рассказала мама девочек. – Мы обратились к главному врачу больницы, чтобы нам выдали справку без нашего участия – просто по результатам анализов. Я не понимаю, почему норма, применяемая к больным детям, применяется и к здоровым. Только дети с подозрением на туберкулез должны обследоваться. Но почему-то всех здоровых детей принуждают к этому обследованию.

Так как справки о том, что девочки не болеют туберкулезом, нет, обеих учениц с октября не пускают на занятия. А недавно в детский сад перестали пускать и пятилетнего сына Светланы Пентиной, которому также не делали пробу Манту.

- После поднятой шумихи нас попросили забрать Севу из детского сада, - говорит Светлана. - До этого проблемы не было. Но когда в садике узнали, что девочек не пускают в школу, они решили встать на ту же тропу.

Сейчас все трое детей занимаются в частном репетиторском центре. По словам их матери, это обходится ей в 100 тысяч в месяц. Но родители намерены бороться за право своих детей на бесплатное образование. Алексей, отец девочек, уже обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь директора гимназии к ответственности за нарушение права школьниц на образование.

Мама говорит о том, что отдала детей в частную школу Перми 00:00 00:00

- Право одного заканчивается ровно там, где начинается право другого, в том числе на предоставление безопасных условий для обучения, - говорит директор гимназии №3 Татьяна Новикова. - Я уважаю право семьи на отказ от пробы Манту. У нас есть несколько родителей, которые приняли решение на альтернативные способы проверки. Но при этом они предоставили документ от фтизиатра, что дети не имеют заболевания. Это вопрос ответственности школы за всех других детей.

- В отдел полиции Орджоникидзевского района Перми поступило обращение из учебного заведения о том, что родители двоих учениц не выполняют требования гимназии по обучению детей, - рассказали «КП» в полиции. - На мать школьниц составлен административный протокол по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Заседание КДН состоится в четверг, 21 марта. На нем Светлана собирается доказать свою правоту и добиться восстановления дочерей в гимназии и сына в детском саду.

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