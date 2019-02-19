2019-02-19T17:57:38+03:00
Общество

"Нельзя делать пробирку из ребенка". Две сестры из Перми уже полгода не ходят в школу из-за отсутствия пробы Манту

Родители и гимназия обратились в прокуратуру с взаимными претензиями
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пока Соня и Мирослава учатся дома.Пока Соня и Мирослава учатся дома.Фото: из семейного архива
Изменить размер текста:

Двух сестер – девятиклассницу Мирославу и третьеклассницу Соню - уже пять месяцев не пускают в гимназию №3.

Родители девочек отказались делать им реакцию Манту.

- У нас с мужем принципиальная позиция, что ребенка можно обследовать только в пробирке, но нельзя делать пробирку из ребенка, - говорит мама девочек Светлана Пентина, она арт-директор танцевальной студии. - Никогда не знаешь, как отразится на здоровье БЦЖ или Манту. Поэтому мы написали добровольный отказ от любого медицинского вмешательства. Но в данном случае мы пошли навстречу школе, сделали дорогостоящий тест T-spot (иммунологический способ диагностирования туберкулеза) – по 6 тысяч за каждый.

Тест показал – школьницы здоровы. Но с октября их на уроки не пускают.

- В таких случаях одного теста недостаточно, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Если ребенок не сдает Манту, то с результатом теста T-spot надо идти еще в свою поликлинику к фтизиатру и получать от него справку, что ребенок здоров.

Но с фтизиатром, по словам мамы, у семьи отношения не сложились. По словам Светланы, она ходила к врачу, еще до того, как девочки сдали тест. Просила его дать справку, что дети здоровы. Но врач отказался дать справку без результатов теста. Тест семья сдала. Но больше этого доктора Светлана, по ее словам, посещать не намерена.

В итоге школа не имеет права пускать на занятия учеников без справки о состоянии здоровья. А родители считают, что нет оснований не пускать девочек.

Поэтому в прокуратуру Орджоникидзевского района поступили жалобы от обеих сторон. Директор гимназии написала заявление, что родители препятствуют учебному процессу своих дочерей. И требовала обязать их сделать девочкам Манту или предоставить справку от фтизиатра. В свою очередь мама написала жалобу на руководство школы, которое нарушает права ее детей на образование и заставляет проходить ненужные обследования.

Пока длятся все эти перипетии, девочки не учатся. Два месяца Мирослава и Соня занимались в частном репетиционном центре. Сейчас девочки, по словам мамы, обучаются в домашних условиях.

- Официального перевода девочек на дистанционное обучение не было, - рассказала Светлана. - К тому же мы написали отказ от электронного дневника, настаиваем, чтобы был обычный бумажный. А как можно обучаться дистанционно, если даже электронного дневника нет? Нам дважды присылали по почте задания. Сейчас выполненные задания находятся в школе на проверке.

Тем временем наступила пора итоговой аттестации девятиклассников. В гимназии аттестацию по русскому языку проводили 13 февраля – несмотря на введенный карантин.

- Мы получили разрешение от главного санитарного врача Пермского края на то, что дети могут сдавать итоговое собеседование во время карантина, - рассказала завуч гимназии №3 Елена Батуева. - Но после того, как разрешение пришло, директор направила санитарному врачу вопрос: «Можем ли мы создать определенные условия для Мирославы, например, принять у нее аттестацию где-то отдельно в кабинете, а потом этот кабинет обработать, если вопрос так стоит». Но получили ответ, что этот ребенок не должен быть допущен до посещения школы.

В итоге Мирослава не сдала аттестацию. Учителя об этом жалеют.

- Девочка хорошо училась, - говорят они.

КОМПЕТЕНТНО

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков:

- Главный санитарный врач края издал постановление о том, что в регионе объявлена неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеванию туберкулезом. И установлены обязательные мероприятия по туберкулиновой диагностике. Требования администрации школы основаны на законе. Ситуацию, которая сложилась с двумя девочками, можно разрешить очень быстро. Родители вместе с детьми с результатами теста должны подойти к фтизиатру по месту жительства. Врач посмотрит тест и выдаст заключение о том, что дети могут посещать школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"С клиентками не сплю, это невыгодно": откровения фитнес-тренера о том, как разводят новичков в спортивных клубах
Инструктор по железу рассказал «КП», можно ли быстро похудеть, какие ошибки совершают те, кто приходит в зал впервые и как найти себе тренера, который не испортит все
Новости 24
Сотрудники Пермской таможни задержали пассажира, который хотел вывезти из страны копейку
«Россия 24» сняла сюжет с участием экспертов компании «Талан»
«Провели в лесу почти всю ночь». Спасатели нашли двух заблудившихся пермяков на заброшенной военной базе
Пьяный пермяк укусил полицейского
В Прикамье орудовала банда подростков, грабивших дома и квартиры
В Перми усилят конструкции дома по улице Революции, 3/1
«Артефакт из Древней Греции». В пермском университете обнаружили вазу, которой более трех тысяч лет
Четверых пермяков увезли на «скорой» после падения глыб льда с крыши
Пропавшие в Чайковском брат с сестрой нашлись
В Краснокамске у владельца магазинов украли 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов
«Ушли в школу и не вернулись». В Пермском крае пропали брат с сестрой
В Прикамье иномарка насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку
В Перми открылась первая автошкола для людей с ограниченными возможностями здоровья
21-летний защитник «Пармы» вызван в сборную России
«Родители отказываются прививать детей». В Прикамье 16 человек заболели коклюшем
Пермяки смогут добраться до Екатеринбурга на автобусе
Глава Перми поручил усилить контроль за уборкой снега
«Раздал деньги друзьям». В Прикамье 17-летний парень похитил из магазина 400 тысяч рублей
«Будем подавать в суд». В Перми на пенсионерку упала снежная глыба с крыши
Власти опровергли информацию о том, что в Прикамье в шахту рухнул лифт с женщиной и ее 2-летним ребенком
«Пощадили только ребенка». В Перми два спортсмена убили предпринимателя и его жену 10 лет назад
21-летнего жителя Прикамья осудили за секс с несовершеннолетней
Пермяки помогли разыскать водителя, который сбил пожилую женщину на тротуаре
В Прикамье мать довела 17-летнюю дочь до самоубийства
Пермские власти заключили контракт на строительство бассейна на Вышке-2
В Прикамье могут упасть части космического аппарата
В Перми водитель «Шкоды» устроил ДТП с тремя пострадавшими и отказался проходить тест на алкоголь
«Ссорились из-за бывшей». В Прикамье мужчина пришел на работу к своей девушке и ударил ножом в грудь