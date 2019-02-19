"Нельзя делать пробирку из ребенка". Две сестры из Перми уже полгода не ходят в школу из-за отсутствия пробы Манту

Двух сестер – девятиклассницу Мирославу и третьеклассницу Соню - уже пять месяцев не пускают в гимназию №3.

Родители девочек отказались делать им реакцию Манту.

- У нас с мужем принципиальная позиция, что ребенка можно обследовать только в пробирке, но нельзя делать пробирку из ребенка, - говорит мама девочек Светлана Пентина, она арт-директор танцевальной студии. - Никогда не знаешь, как отразится на здоровье БЦЖ или Манту. Поэтому мы написали добровольный отказ от любого медицинского вмешательства. Но в данном случае мы пошли навстречу школе, сделали дорогостоящий тест T-spot (иммунологический способ диагностирования туберкулеза) – по 6 тысяч за каждый.

Тест показал – школьницы здоровы. Но с октября их на уроки не пускают.

- В таких случаях одного теста недостаточно, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Если ребенок не сдает Манту, то с результатом теста T-spot надо идти еще в свою поликлинику к фтизиатру и получать от него справку, что ребенок здоров.

Но с фтизиатром, по словам мамы, у семьи отношения не сложились. По словам Светланы, она ходила к врачу, еще до того, как девочки сдали тест. Просила его дать справку, что дети здоровы. Но врач отказался дать справку без результатов теста. Тест семья сдала. Но больше этого доктора Светлана, по ее словам, посещать не намерена.

В итоге школа не имеет права пускать на занятия учеников без справки о состоянии здоровья. А родители считают, что нет оснований не пускать девочек.

Поэтому в прокуратуру Орджоникидзевского района поступили жалобы от обеих сторон. Директор гимназии написала заявление, что родители препятствуют учебному процессу своих дочерей. И требовала обязать их сделать девочкам Манту или предоставить справку от фтизиатра. В свою очередь мама написала жалобу на руководство школы, которое нарушает права ее детей на образование и заставляет проходить ненужные обследования.

Пока длятся все эти перипетии, девочки не учатся. Два месяца Мирослава и Соня занимались в частном репетиционном центре. Сейчас девочки, по словам мамы, обучаются в домашних условиях.

- Официального перевода девочек на дистанционное обучение не было, - рассказала Светлана. - К тому же мы написали отказ от электронного дневника, настаиваем, чтобы был обычный бумажный. А как можно обучаться дистанционно, если даже электронного дневника нет? Нам дважды присылали по почте задания. Сейчас выполненные задания находятся в школе на проверке.

Тем временем наступила пора итоговой аттестации девятиклассников. В гимназии аттестацию по русскому языку проводили 13 февраля – несмотря на введенный карантин.

- Мы получили разрешение от главного санитарного врача Пермского края на то, что дети могут сдавать итоговое собеседование во время карантина, - рассказала завуч гимназии №3 Елена Батуева. - Но после того, как разрешение пришло, директор направила санитарному врачу вопрос: «Можем ли мы создать определенные условия для Мирославы, например, принять у нее аттестацию где-то отдельно в кабинете, а потом этот кабинет обработать, если вопрос так стоит». Но получили ответ, что этот ребенок не должен быть допущен до посещения школы.

В итоге Мирослава не сдала аттестацию. Учителя об этом жалеют.

- Девочка хорошо училась, - говорят они.

КОМПЕТЕНТНО

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков:

- Главный санитарный врач края издал постановление о том, что в регионе объявлена неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеванию туберкулезом. И установлены обязательные мероприятия по туберкулиновой диагностике. Требования администрации школы основаны на законе. Ситуацию, которая сложилась с двумя девочками, можно разрешить очень быстро. Родители вместе с детьми с результатами теста должны подойти к фтизиатру по месту жительства. Врач посмотрит тест и выдаст заключение о том, что дети могут посещать школу.