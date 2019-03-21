В Перми маму учениц, которые не ходят в гимназию из-за отсутствия Манту, решили не штрафовать

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-21T16:53:05+03:00

Комиссия по делам несовершеннолетних рекомендовала ей обратиться за консультацией к врачу-фтизиатру

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21 марта в Перми состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором в том числе рассматривали вопрос о школьницах из гимназии №3, которые с октября не ходят в школу.

Напомним, две сестры - девятиклассница Мирослава и третьеклассница Соня - уже полгода не ходят на занятия, потому что родители девочек отказались делать им реакцию Манту.

- Я не могу подвергать детей опасности, - объяснила мама девочек Светлана Пентина. - Ни один медик не дает гарантии, что не будет последствий для детей после всех этих инъекций, облучений. Все снимают с себя ответственность, давая родителям подписать согласие на медицинское вмешательство.

Родители девочек, тем не менее, сводили их на иммунологическое диагностирование туберкулеза – тест T-spot. Но не предоставили в школу справку от фтизиатра о том, что ученицы здоровы. Поэтому девочек не допустили на занятия.

- Большинством голосов КДН, в состав которой входят представители полиции, органов здравоохранения и образования, психологи, приняла решение прекратить административное производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Однако члены комиссии дали маме строгие рекомендации по принятию всех возможных мер для возвращения девочек в гимназию, среди которых - пройти консультацию фтизиатра по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU