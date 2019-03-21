В Перми маму учениц, которые не ходят в гимназию из-за отсутствия Манту, решили не штрафовать
21 марта в Перми состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором в том числе рассматривали вопрос о школьницах из гимназии №3, которые с октября не ходят в школу.
Напомним, две сестры - девятиклассница Мирослава и третьеклассница Соня - уже полгода не ходят на занятия, потому что родители девочек отказались делать им реакцию Манту.
- Я не могу подвергать детей опасности, - объяснила мама девочек Светлана Пентина. - Ни один медик не дает гарантии, что не будет последствий для детей после всех этих инъекций, облучений. Все снимают с себя ответственность, давая родителям подписать согласие на медицинское вмешательство.
Родители девочек, тем не менее, сводили их на иммунологическое диагностирование туберкулеза – тест T-spot. Но не предоставили в школу справку от фтизиатра о том, что ученицы здоровы. Поэтому девочек не допустили на занятия.
- Большинством голосов КДН, в состав которой входят представители полиции, органов здравоохранения и образования, психологи, приняла решение прекратить административное производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Однако члены комиссии дали маме строгие рекомендации по принятию всех возможных мер для возвращения девочек в гимназию, среди которых - пройти консультацию фтизиатра по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU