Две сестры из Перми полгода не ходят в школу из-за отсутствия пробы Манту

Двух сестер - девятиклассницу Мирославу и третьеклассницу Соню - уже полгода не пускают в гимназию №3. Родители девочек отказались делать им реакцию Манту. Поэтому с октября школьницы не ходят на занятия. Задания им из школы во время первой и второй четверти посылали по почте.

Родители Миры и Сони – убежденные антипрививочники. Поэтому вместо реакции Манту, во время которой в организм детей вводят туберкулин, они отправили дочерей на тест T-spot. Тест показал – школьницы здоровы.

- В таких случаях одного теста недостаточно, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Если ребенок не сдает Манту, то с результатом теста надо идти еще к фтизиатру и получать от него справку.

В итоге в прокуратуру Орджоникидзевского района поступили жалобы от обеих сторон. Директор гимназии написала заявление, что родители препятствуют учебному процессу своих дочерей. И требовала обязать их сделать девочкам Манту или предоставить справку от фтизиатра. В свою очередь мама написала жалобу на руководство школы, которое, по ее словам, нарушает права ее детей на образование и заставляет проводить ненужные обследования.

Тем временем наступила пора итоговой аттестации девятиклассников. В гимназии аттестацию по русскому языку проводили 13 февраля – несмотря на введенный карантин.

- Мы получили разрешение от главного санитарного врача Пермского края на то, что дети могут сдавать итоговое собеседование во время карантина, - рассказала завуч гимназии №3 Елена Батуева. - Но после того, как разрешение пришло, директор направила санитарному врачу вопрос: «Можем ли мы создать определенные условия для Мирославы, например, принять у нее аттестацию где-то отдельно в кабинете, а потом этот кабинет обработать, если вопрос так стоит». Но получили ответ, что этот ребенок не должен быть допущен до посещения школы.

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