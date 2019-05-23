«Девочка? Тебе ничего не светит». В элитной гимназии Перми проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков

- Без приглашения в гости не ходят! Выйдите отсюда, пожалуйста, иначе я сейчас охрану позову! - директор пермской гимназии №4 Татьяна Дьякова, простучав каблучками по коридору, распахнула перед журналистами дверь. - Уходите, ничего вам не буду говорить.

Тот факт, что журналисты пришли не в гости домой к директору, а на ее рабочее место, в муниципальное учреждение, женщина проигнорировала.

Нешуточный скандал разгорелся на этой неделе в элитной гимназии Перми. В той самой, которая «прославилась» на всю страну после того, как руководство не пустило на уроки десятиклассницу с розовыми волосами. Мол, по внутреннему уставу заведения гимназисткам нельзя красить волосы и делать тату. Тогда все закончилось тем, что прокуратура подала на гимназию в суд - за незаконное ограничение права на образование. Директора оштрафовали на 30 тысяч рублей, а саму школу - на 50.

"Изменить цвет волос или изолировать дочь от детей", в прямом эфире радио "КП" - Пермь" Надежда Агишева, мама девочки с розовыми волосами, рассказывает о первом скандале в пермской гимназии. 00:00 00:00

На этот раз гимназия отличилась тем, что установила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс.

Веселая школа для дошколят

В Перми гимназия №4 имени братьев Каменских, что на Плеханова, 41, считается престижной. С гуманитарным уклоном, сотрудничает с высшей школой экономики и классическим университетом. Так что желающих в нее поступить хватает.

Набор в первые классы происходит по итогам обучения в «Веселой школе для дошколят» - разумеется, платной. Один учебный год стоит 36 тысяч рублей. Поэтому в воскреску берут детей в три раза больше, чем мест в первых классах.

И вот на днях дирекция вывесила списки поступивших, где было указано, что проходной балл для девочек составил 69,1, а для мальчиков - всего 65,7. В итоге около 20 девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию, тогда как мальчиков с меньшими баллами взяли.

Фото предоставлено читателем

- Девочки в принципе более старательные, они показывают в воскресной школе результаты выше, - говорят в гимназии. - А у мальчишек в основном нет этого прилежания, они вообще медленнее взрослеют. И проходные баллы у них часто ниже.

Возмущенным родителям в гимназии объяснили, что таким образом хотят добиться «гендерного равновесия»: чтобы в классах было примерно одинаковое количество девочек и мальчиков. Однако скандала избежать не удалось.

- Вы хоть понимаете, какой это стресс для детей - поступление, - возмущаются родители будущих первоклассников. - Какое бремя ответственности чувствуют эти совсем еще маленькие дети, как они стараются, готовятся. А им на это: «Девочка? Извини, подвинься!»

Кстати, лист, где указывалась величина проходных баллов, ранее был вывешен на стенде в гимназии. К приходу журналистов его успели снять и спрятать. Более того, с сайта гимназии удалили раздел, где публиковались набранные подготовишками баллы.

Но фотографии с итогами вступительных экзаменов, где четко видны строчки: «Определить величину проходного балла следующим образом: для мальчиков - 65,7, для девочек - 69,1» и подпись директора, - разлетелись по соцсетям.

«Место в воскреске надо униженно просить»

- Я знала, что в нашей гимназии практикуют такие вещи, но никогда не думала, что они имеют официальный характер, что такие требования будут вывешены на общее обозрение, - рассказала в эфире радио «КП»-Пермь» на 96,6 fm Надежда Агишева, мама «девочки с розовыми волосами». - Жаль, что история с розовыми волосами не привела к ревизии ситуации с соблюдением прав учащихся. Но хочу сказать еще про систему так называемых воскресных школ. Фактически это ведь принуждение за деньги купить услугу, которая обеспечивает доступ к какому-то тестированию или собеседованию с не очень понятным результатом. А ведь надо вспомнить, что и за место в этой воскресной школе надо биться в очереди или униженно просить. Набирают туда обычно намного больше детей, чем могут потом принять в первый класс.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова пообещала разобраться в ситуации:

- Официальных жалоб от родителей у нас не было, - рассказала она. - Мы будем разбираться в ситуации. В Законе об образовании России закреплен принцип равных условий приема на обучение, но там же сказано, что возможна организация индивидуального отбора в заведения с углубленным обучением предметов. Но законодательство не предусматривает никаких критериев отбора по гендерному признаку. Рекомендую родителям обратиться либо к нам, либо в департамент образования, либо в прокуратуру.

Гендерная дискриминация или забота о будущем? В прямом эфире радио "КП" - Пермь" продолжают обсуждать скандал в пермской гимназии. 00:00 00:00

Прокуратура проводит проверку

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/710487" frameborder="0"></iframe> Директор гимназии, где девочкам повысили проходной балл, выгнала журналистов из школы.Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера утром в гимназию с проверкой выехали сотрудники краевой прокуратуры.

- Мы организовали проверку информации, - сообщили в прокуратуре. - Будут запрошены локальные акты гимназии о приеме в первый класс, опрошено руководство учреждения. В случае выявления нарушений прав учащихся на доступное и бесплатное общее образование будут приняты соответствующие меры реагирования.

В департаменте образования администрации Перми нам сообщили, что проведут совещание по ситуации с приемом в гимназию №4, а также намерены организовать проверку учебного заведения. Хотя чиновники считают, что правила приема гимназия может устанавливать сама.

- Учреждение обязано принять всех детей, проживающих на закрепленной территории, а на свободные места правила приема устанавливаются локальным актом гимназии, - прокомментировали ситуацию в департаменте образования.

Вот только официально закреплены за этой гимназией всего три дома. Так что практически весь прием в муниципальную гимназию идет по частным правилам.

По словам директора городского психологического центра Ольги Ткачевой, в гимназических учреждениях девочек действительно больше.

- Вместе с тем совместное обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании психологического климата, в формировании социальных связей и в воспитательном процессе, - отметила психолог.

"Мужчина приходит в этот мир заниматься делом, а женщина - рожать", психолог Людмила Кочкаева поддерживает гендерное неравенство по проходным баллам в пермской гимназии 00:00 00:00

Министерство просвещения России также заинтересовалось этой историей.

- Министерство связалось с региональными органами управления образованием, и вся информация о приемной кампании образовательной организации в Перми будет детально проверена, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства.

Свое мнение высказал и первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

- В гимназии учли сложившуюся ситуацию, - сказал Геннадий Онищенко. - Это логично, если речь идет о пубертатном возрасте, поскольку с наступлением периода взросления девочки начинают резко опережать мальчиков.

МНЕНИЯ

«Статусные школы - миф»

Гендерный скандал очень активно обсуждают пользователи соцсетей, а мы собрали самые интересные мнения.

Александра, учитель:

- Считаю, что в школу надо брать всех и работать с тем, что есть.

Все статусные школы - миф. Легко показывать результаты на отобранных и запуганных детях. Мир разнообразный, неровный и очень сложный, и школа должна быть такой же. Безусловно, чтобы учить всех в любом месте, нужно учить одинаково качественно, и это другой большой вопрос и проблема. Но от городского набора пора отказываться. Мне кажется, что это решение многое изменит и в качестве образования в целом, и в уровне принятия каждого отдельного человека.

Людмила Викторовна, психолог:

- Это правильно! У девочек должен быть балл выше, чем у мальчиков! Хорошая гимназия. Уважаю. Нужна будет помощь в психологической защите такого проекта - обращайтесь!

Ирина:

- Я до сих пор с ужасом вспоминаю два года в воскреске, куда мы водили ребенка. Это тоже была одна из лучших гимназий города, и мы с мамочками долго ее обсуждали в интернете, знали все минусы и все равно пошли. Мне поплохело за месяц до вступительных экзаменов (вступительных экзаменов в первый класс, Карл!), на моменте, когда у дочери от стресса сильно поехала крыша, вплоть до диатеза и прочей психосоматики. Сейчас она учится в обычной дворовой школе, и я до сих пор этому рада.

Марина:

- Во многих школах таким образом добиваются гендерного равновесия в классах, потому что в противном случае в языковой школе, например, будет учиться 40 девочек и 2 мальчика в классе.

Владимир:

- Везде так. Мальчикам делают уступки. Это возрастное. Девочки раньше созревают, взрослеют и понимают материал. Мальчики отстают в этом. Но позже ситуация меняется. Поэтому мальчикам в школах и институтах дают зеленый свет при поступлении.

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