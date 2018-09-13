2018-09-13T15:16:34+03:00
Общество

В Перми прокуратура проверит гимназию, где из-за розового цвета волос отстранили от занятий двух школьниц

Родители одной из девочек написали в ведомство заявление [видео]
Андрей МАТЛИН
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Прокуратура начала проверку этого случая.Прокуратура начала проверку этого случая.Фото: из семейного архива
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Мы писали о том, что 7 сентября директор пермской гимназии №4 отстранила от занятий из-за цвета волос 10-классницу Зину Агишеву, дочку депутата гордумы Надежды Агишевой, и еще одну девочку. Зинаида накануне покрасила волосы в розовы оттенок, а другая школьница - в рыжий. В правилах гимназии №4 сказано, что учащимся нельзя перекрашивать волосы, делать пирсинг и татуировки.

В эфире Радио «КП» (96,6 FM) Надежда Агишева рассказала, что вечером того же дня она приехала в гимназию:

- И мне предложили привести в школу девочку с «нормальными волосами» или перевести ее на индивидуальное обучение.

Надежда Агишева. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Надежда Агишева.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В соцсетях по этому поводу было бурное обсуждение и флешмоб - пользователи выкладывали свои фото с розовыми волосами и бородами.

Прокуратура начала проверку этого случая.

- Родители одной из девочек написали заявление с просьбой проверить законность отстранения дочери от учебы, - сообщили в краевой прокуратуре. - Сотрудники Дзержинской районной прокуратуры на следующей неделе дадут правовую оценку действиям директора, подписавшего распоряжение об отстранении школьниц от занятий. А также проверят соответствие закону правил, принятых в этой школе. При необходимости будут сделаны представления об устранении нарушений и дисциплинарной ответственности.

На своей странице в соцсети Надежда Агишева написала, что не обращалась в прокуратуру - это сделали родители другой отстраненной от занятий школьницы. С понедельника обе гимназистки вновь посещают уроки.

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Надежда Агишева о розовых волосах своей дочери в эфире радио "Комсомольская правда" в Перми.

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