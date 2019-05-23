«Я сейчас охрану позову!». Директор гимназии, где девочкам повысили проходной балл, выгнала журналистов из школы

- Выйдите, пожалуйста. Я сейчас охрану позову! - директор гимназии №4 Татьяна Дьякова, простучав каблучками по коридору, распахнула дверь, ведущую к выходу из школы. - Я ничего вам не буду говорить. Без приглашения в гости не ходят.

"Я не буду об этом говорить. Выйдите." Директор гимназии отказывается от комментариев и выпроваживает журналистов. 00:00 00:00

То, что журналисты пришли не в гости домой к директору, а на ее рабочее место, в муниципальное учреждение, женщина проигнорировала.

- Прошу на выход!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А комментировать Татьяна Дьякова отказалась скандальную ситуацию, о которой сообщили в соцсетях пермяки. При приеме в первый класс в гимназии №4 установили разный проходной балл для мальчиков и девочек. Набор в гимназию проходил по итогам обучения в подготовительных классах – разумеется, платных. Но проходной балл для девочек оказался намного выше, чем для мальчиков: 69,1 против 65,7. То есть несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию, в то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами.

Изначально лист, где указывалась величина проходных баллов, был вывешен на стенде в гимназии. Но к нашему приходу его уже успели снять и спрятать.

В департаменте образования администрации Перми нам сообщили, что 23 мая проведут совещание по ситуации с приемом в гимназию №4, а также намерены организовать проверку учебного заведения.

Гендерное неравенство. Новый скандал в пермской гимназии обсуждался в эфире радио "КП" - Пермь" на 96.6 FM 00:00 00:00

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