«Девочка? Тебе ничего не светит». В пермской гимназии № 4 проходной балл для девочек сделали значительно выше, чем для мальчиков

Пермская гимназия № 4 вновь отличилась. Напомним, в прошлом году директор гимназии №4 удалила с занятий десятиклассницу из-за розового цвета волос, сославшись на внутренний устав школы. Только после того, как эта история стала достоянием гласности, девочку пустили на уроки. А прокуратура, проведя проверку этого случая, подала в суд иск на директора школы и учебного заведения за незаконное ограничение права на образование. В результате мировой судья Дзержинского района наложил на директора гимназии штраф в размере 30 тысяч рублей, а на само образовательное учреждение – 50 тысяч рублей.

И вот новый скандал. В социальных сетях родители сообщили, что при приеме в первый класс в гимназии №4 установили разный проходной балл для мальчиков и девочек. Набор в гимназию проходил по итогам обучения в подготовительных классах – разумеется, платных. Но проходной балл для девочек оказался намного выше, чем для мальчиков: 69,1 против 65,7. То есть несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию, в то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами. Причем, лист, где указывалась величина разных проходных баллов, был вывешен на стенде в гимназии.

Налицо дискриминация по половому признаку, считают пользователи сети. Хотя некоторые защищают такой подход:

«Во многих школах таким образом добиваются гендерного равновесия в классах, потому что в противном случае в языковой школе. например, будет учится 40 девочек и 2 мальчика в классе», - пишут они.

«Жаль, что история с розовыми волосами не привела к ревизии ситуации с соблюдением прав учащихся», - отметила на своей странице в Фейсбуке Надежда Агишева, мама «девочки с розовыми волосами».

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова пообещала разобраться в ситуации.