В Перми дочку депутата не пустили в школу из-за розовых волос

СЕГОДНЯ 17:08 2018-09-11T18:12:44+03:00

Надежда Агишева: Мне предложили привести девочку с «нормальными волосами» или переводить ее на индивидуальное обучение

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Уже несколько дней пермские соцсети обсуждают случай в пермской гимназии №4. Десятиклассницу отстранили от занятий, потому что она покрасила волосы в розовый цвет, а это противоречит уставу школы - там запрещено окрашивание волос.

Отстраненная от занятий девочка - дочь депутата пермской гордумы Надежды Агишевой. Во вторник она пришла на радио «КП» (96,6 fm) и в прямом эфире рассказала об этой ситуации. Мы ждали также представительницу городского департамента образования. Но за полчаса до эфира она отказалась приехать и прислала официальную бумагу, суть которой сводится к тому, что «руководство учреждения действовало в рамках своей компетенции».

- Дочка пришла утром в гимназию, - рассказала Надежда Агишева. - В школе, видимо, проводился какой-то «рейд по форме», в дверях стояла завуч. Она остановила мою дочь, которая покрасила пряди волос в розовый цвет, и еще одну девочку, у которой были рыжие волосы. Она повела их к директору, а та сказала, что отстраняет Зину от занятий (другую девочку - тоже). Я пришла в тот же вечер в школу, но мне не удалось убедить педагогов, что нельзя нарушать права ребенка на образование. Мне предложили либо привести девочку в понедельник с «нормальными волосами», либо переводить ее на индивидуальный план обучения.

«У нас не допускается окрашивание волос, пирсинг, татуировки»

Мы дозвонились и до руководства гимназии.

- В пятницу Зинаида пришла с розовыми волосами, - говорит директор гимназии №4 Татьяна Дьякова. - Хотя у нас локальным нормативным актом по гимназии установлено, что не допускаются окрашивание волос, пирсинг, татуировки. Я дважды пыталась дозвониться до отца. А потом решила отстранить ученицу от занятий на этот день и вечером побеседовать с мамой. Я ей предложила успокоиться за выходные. И привести в понедельник девочку с нормальными волосами. Она так и сделала. Сейчас девочка посещает занятия.

Флешмоб розовых волос

Надежда Агишева написала в фейсбуке:

«Сегодня я ужинаю в прекрасной компании. Моя старшая дочь и зять с татуировками, Зина с розовыми прядями, а первоклассник-сын со звездой, выбритой на виске. И это так прекрасно!»

Ее поддержали пользователи соцсетей. Женщины красили волосы, мужчина - бороды в розовый цвет и выкладывали свои фото. Все писали, что мы живем в XXI веке, и в Европе полно подростков с синими и розовыми волосами, и никому нет дела до цвета их волос.

В эфире радио «Комсомольская правда» Надежда Агишева сказала, что она не изменила своей позиции. И что ее дочь не перекрашивала волосы в прежний цвет.

- Просто после мытья цвет волос стал намного бледнее, и нас пустили в школу, - объяснила она.

«Если родители решат, мы норму про цвет волос отменим»

Тем временем директор гимназии Татьяна Дьякова сообщила, что в ближайшее время школа соберет родительский актив, на котором еще раз обсудят положение о внешнем виде учеников гимназии.

- Если родители сочтут, что какие-то нормы устарели или не согласуются со здравым смыслом, мы их отменим, - пообещала она. - Но определенные ограничения все равно должны быть. А то в стране был случай, когда ученики стали приходить в школу со сбритыми бровями, разве это дело?

Пермский омбудсмен Павел Миков считает, что если родители отстраненных от занятий гимназисток обратятся в прокуратуру, та отменит незаконные распоряжения, принятые в гимназии.

- Учеников по закону нельзя отстранять от занятий, в каком бы экстравагантном виде они на них не пришли, - отметил Павел Миков.