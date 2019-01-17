Женский взгляд. Пермский психолог объяснила, почему замужние женщины рожают от любовников

В эфире радио «Комсомолки» клинический психолог Ирина Мюллер прокомментировала громкую историю 49-летнего пермяка, который сделал тест ДНК и узнал, что из пятерых детей родной ему только один сын.

- Большой вопрос – была ли вообще счастливой эта семья, если дети были рождены от другого мужчины, - говорит Ирина Мюллер. – На этот счет у меня есть свое личное мнение и мнение как психолога.

По словам психолога, вряд ли эта женщина была счастлива в браке, раз пошла искать что-то иное на стороне:

- Возможно, она не была услышана мужем, не поддержана. Представляете, что такое иметь много детей? Это огромный труд. Был с ней приветлив ее муж? Замечены ли были ее чувства? Как они выстраивали свои отношения? Это все большие вопросы.

Пермяк рассуждает, сколько еще мужиков растят неродных детей 00:00 00:00

Специалисты считают, что у отношений почти нет перспектив, если женщина в браке не знает свою ценность и вынуждена подавлять свои чувства, они ей не позволительны.

- Конечно, у разных женщин разные поиски, как совладать со своими чувствами, которые подавляются, - продолжает психолог. – Вероятно, она выбрала способ искать себя в отношениях с другими мужчинами. Я не хочу осуждать героя этой истории, но все-таки считаю, что отчасти он придумал все это, простите, кино. И как его не осуждать, когда дети стали заложниками этой ситуации. Получается: я любил, а потом выгнал, всем спасибо, все свободны. Предполагаю, что в этой семье были тайны, о которых этот мужчина в интервью не рассказывает.

Психологи говорят, что в первую очередь нужно разобрать причины, почему возникла такая ситуация.

- У меня есть гипотеза, что эта пара не инвестировала в свои отношения, и, возможно, были утрачены эмоциональные связи, - говорит Ирина Мюллер. - Герой придумал себе некий сценарий, но я не уверена, что у этого фильма была бы продолжение. Он изначально все для себя решил: жена должна быть такой, должен быть дом, дети. А семья – это то, над чем нужно работать.

Что делает этот мужчина сейчас?

- Любому мужчине в принципе очень сложно переживать измену, - говорит Ирина Мюллер. – Чувства унижения и стыда очень токсичны, а мужчины особенно тяжело их переживают. Возникает потребность сделать что-то с этими непереносимыми чувствами. Можно призывать к ответу всех причастных за свой придуманный и такой несовершенный сценарий жизни. Можно подавать правду в своей интерпретации. И из униженного стать победителем.

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