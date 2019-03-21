«Муж жил на деньги моего любовника восемь лет». Батл обманутого многодетного отца и его неверной жены в эфире радио «КП-Пермь»

В эфире радио «КП-Пермь» развернулся настоящий батл между обманутым многодетным отцом, который после теста ДНК узнал, что растил неродных детей, и его неверной женой.

Об этой истории «Комсомолка» писала много раз. 49-летний пермский чиновник Ростислав Русинов почти 10 лет находился в счастливом браке с Лидией, которая была младшего его на 18 лет. В семье родилось четверо детей, когда пермяк узнал, что жена ему изменяет.

Сделал тест на отцовство и узнал, что из четверых детей родной ему – только один, двухлетний Ростик. Мужчина развелся с супругой и отправил ее и неродных детей к их отцу, любовнику Лиды Роману. А сам остался жить в большом доме вдвоем с сыном.

Однако семейная жизнь с Романом у пермячки не сложилась, мужчина начал распускать руки, и Лида забрала детей и уехала от него к своей сестре.

А недавно 31-летняя многодетная мама стала теленевестой популярного шоу "Давай поженимся!", но никто из претендентов ей не приглянулся. Лида говорит, что специально приехала на передачу, чтобы восстановить справедливость и ответить на нападки Ростислава, который, по ее словам, опозорил ее на всю страну.

- С Романом мы были знакомы уже год, когда я встретила Ростислава, - рассказала в эфире программы Лидия. - У нас была страсть, любовь, но Рома был женат, а мне хотелось семейного счастья. И я вышла замуж с Ростислава. Мы прожили с ним год, но дети у нас не получались. И муж сказал, чтобы я собирала чемодан.

Ростислав в эфире "КП" комментирует программу "Давай поженимся". 00:00 00:00

По словам Лидии, она ушла от мужа и возобновила отношения с женатым Романом. А потом позвонил Ростислав: «Вернись, я не могу без тебя жить!»

- Я вернулась к мужу, еще не зная, что беременна от Ромы, - утверждает Лидия. - Когда узнала, сказала Роману, что ребенок от него. Он был рад, давал деньги, даже несмотря на то, что я жила с Ростиславом.

- А Ростислав не задавал вопросов, откуда у вас деньги? - спросили пермячку ведущие шоу.

- Он знал, откуда деньги. И всегда знал, что дети не его. А когда Роман перестал давать мне деньги, Ростислав решил отправить меня и детей к их настоящему отцу.

В интервью «КП» Лидия сообщила, что Ростислав лукавит:

- Я живу своей правдой, человек живет своей правдой. Все мои знакомые, друзья, родители знают, как я жила с этим человеком. Ничего хорошего там не было. Давайте говорить уже в открытую: человек жил на деньги Романа восемь лет. У него теперь есть машина, он построил дом, мы вместе купили участок.

- Ростислав, это правда? – позвонили журналисты «КП» обманутому отцу.

- Конечно, нет. Я зарабатывал деньги для своей семьи, уехав на заработки на Север. У меня пять лет было своей такси, потом я продал все машины и за год построил наш дом. А сколько денег тратится на детей? Вы считали? Какой такой Роман купил мне все это и содержал? Это полный бред. Человек, который обманывал 8 лет, готов и сейчас наговорить то, что ему скажет Роман и его бывшая жена. Они заинтересованы в том, чтобы биологические дети не перешли юридически в отцовство кровного отца. Они просто хотят избежать выплаты алиментов.

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