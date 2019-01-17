Каждый десятый мужчина воспитывает неродного ребенка и ничего об этом не знает

Историю про 49-летнего Ростислава Русинова, который узнал, что из пятерых его детей родной ему – только один, уже третий день бурно обсуждают читатели нашего сайта.

Напомним, десять лет назад мужчина женился на девушке младше себя на 18 лет, она одна растила двухлетнего сына. В браке у пары родилось еще четверо детей, которых Ростислав любил и, конечно же, считал родными. Пока ему не позвонила жена любовника его жены и не открыла правду: «Твоя жена спит с моим мужем!».

Мужчина сделал тест ДНК и выяснил ужасную правду: он является биологическим отцом только одного своего ребенка. Остальные рождены от другого мужчины. Ростислав развелся со своей женой и вместе с детьми отправил ее жить к любовнику. А сам остался жить вдвоем с родным сыном, которому всего два года.

Ростислав рассказывает, как узнал об изменах жены. 00:00 00:00

Мнения наших читателей разделились. Одни мужчину поддерживают: мол, правильно, нельзя прощать измену. Другие жалеют детей, которые стали заложниками ситуации.

В то же время статистика говорит о том, что до десяти процентов детей не принадлежат своим отцам. То есть приблизительно каждый десятый мужчина воспитывает чужого ребенка и ничего об этом не знает.

В эфире радио «Комсомольская правда – Пермь» врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Александр Вайнер прокомментировал, есть ли у такой семьи шанс на восстановление.

- Когда у тебя рождается ребенок, и есть определенные сомнения, нужно прежде всего не пожалеть денег и проверить, твой ли он, - говорит Александр Вайнер. - Но поскольку многие люди не хотят смотреть правде в глаза и предпочитают жить иллюзиям, они этого не делают. В результате возникают такие ситуации. А сколько бывает ситуаций, когда этого не выясняется? Их гораздо больше, поверьте.

В данной ситуации вариант может быть только один – это, безусловно, развод. Потому что мужчина этого простить не сможет, его голова переварить не сможет. Единственный способ - максимально дистанцироваться от психогенной ситуации, насколько это возможно. Второе – здесь нужно психотерапия. Причем в этом случае, когда удар слишком сильный, нужно будет подключить и фармакотерапию.

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