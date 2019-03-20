«Мне нужна невеста без сексуального опыта»

Пожалуй, 49-летнего Ростислава Русинова можно назвать самым неунывающим человеком в мире. Через десять лет брака он узнал, что все эти годы жена ему изменяла и рожала детей от любовника. Родной ему только один сын - Ростислав-младший.

«Скинул розовые очки вместе с рогами»

Напомним, еще полгода назад Ростислав считал себя вполне счастливым мужчиной. Работа в администрации Перми, большой дом, дети, жена-красавица моложе мужа на 18 лет.

С Лидой Ростислав познакомился 10 лет назад, у нее уже рос сын от первого мужа. Во втором браке родились еще четверо. Все было хорошо, а потом Ростиславу позвонила... жена любовника Лиды и сообщила, что у их супругов многолетний роман.

- Мне два раза вызывали «Скорую». Но я взял себя в руки и решил, что больше не буду нервничать по этому поводу, - вспоминает сейчас Ростислав. - Одним словом, скинул розовые очки вместе с рогами. Потом посмотрел на своих детей - трое черненьких, один рыженький. И поехал делать тест на отцовство.

После экспертизы ДНК обманутый муж выяснил, что все черненькие - не его. Родной только двухлетний рыжик Ростик.

После развода женщина вместе с детьми переехала жить к их родному отцу, а Ростислав остался в большом доме вдвоем с родным сыном.

- С Ростиком у нас все хорошо, малек ходит в садик, я - на работу, - говорит мужчина.

Сейчас он пытается устроить личную жизнь. Он не привык быть один, да и малышу нужна мама.

«Не щелкнуло,не мое это пальто»

Для начала за новым счастьем Ростислав отправился на ток-шоу Первого канала «Давай поженимся!» Жених сразу заявил, что ему нравятся хрупкие девушки весом 40 - 50 килограммов.

Редакторы программы выполнили условие - познакомили его с 33-летней Оксаной, стройной и очень симпатичной. Девушка тоже оказалась пермячкой. Она одна воспитывает шестилетнего сына и работает на трех работах - водит автобус, ведет бухгалтерию в ночном клубе и подрабатывает моделью.

Но после передачи их отношения не сложились.

- Оксана - замечательная девушка, но как-то не задалось у нас, понимаете, не щелкнуло, не мое это пальто, - заявил в разговоре с «КП» пермяк. - Поставил ее на весы, а там - 52 кг, заступ, перебор.

- В прямом смысле поставили на весы?!

- Ну конечно, нет. Просто спросил после съемок, сколько она весит...

Теленевеста Оксана обиделась.

- Какое право он имел так меня оскорблять! - позвонила в редакцию «Комсомолки» возмущенная пермячка. - На всю страну сказал, что я толстая корова! Мой вес 48 килограммов, и я считаю себя очень стройной. Надо мной все теперь смеются: «Ты бы ела поменьше, а то все женихи разбегутся». А из ночного клуба меня просто попросили уволиться, сказали, что такие неудачницы им не нужны.

Помирили в эфире Радио «КП»

Журналисты «КП» решили помирить Ростислава и Оксану и устроили им очную ставку на Радио «Комсомольская правда».

- Ростислав, что не так с килограммами Оксаны? - спросили мы.

- Да все так. Это просто была неудачная шутка. Прошу прощения, что обидел хорошую девушку.

Оксана извинения Ростислава приняла.

- Просто мы не сошлись характерами, не нашли общих точек соприкосновения, - объяснила она. - Но меня очень смутило, что Ростислав выбирает женщин по весу. Не нужно зацикливаться на цифрах и ограничивать свои возможности...

«Очень худая и до 35 лет»

На днях на своей страничке в соцсетях 49-летний Ростислав оставил пост, где подробно рассказал, какой должна быть девушка его мечты.

Требования - закачаешься:

«Хотел бы познакомиться с девушкой, худой или очень худой, от 18 до 35 лет. Я русский, мне 49 лет, жильем и материально обеспечен. Если вы не имели еще сексуального опыта, то это только приветствуется!»

Взамен Ростислав обе-щает ценить и баловать избранницу. Но предупреждает: «Прошу девушек, которые не отвечают заданным параметрам, не писать. А также тех, у кого зашкаливает самооценка. Особенно тех, которые в письмах пишут «ищу достойного», не задумываясь о том, а достойны ли вы кого-то, пропустив через себя несметное количество мужчин. Жду ваших писем, настоящие девушки, хранящие себя для Мужа, и те, которые не ложатся сразу в постель к тому, кто поманил их долларом!»

«Папиком быть не собираюсь»

- Извините, у вас внуки скоро будут, а вам девственницу подавай! Зачем? - спросили мы у Ростислава.

- Ну я ничего не имел в виду непристойного. Папиком быть не собираюсь. Без сексуального опыта - это значит, что без богатого сексуального опыта. Раз, два - и хватит. И вообще секс - это, конечно, одна из составляющих отношений, но не главное.

- А что главное?

- Чтобы взаимность была, интерес. Мне нужна нормальная девушка, которая не прыгает по постелям, а уважает себя. Лебедкой я к себе никого тащить не буду.

- Слушайте, а зачем вам так публично искать новых отношений? Личная жизнь должна быть личной.

- Я всего лишь даю о себе знать. Весна же началась, и мне просто захотелось всех девушек вокруг немного повеселить. Встрепенуть после зимней спячки!

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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