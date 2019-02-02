"Не щелкнуло, не мое это пальто". Пермяку, который после теста ДНК узнал, что из пятерых детей родной ему - только один, нашли невесту на ток-шоу

49-летний Ростислав Русинов, который узнал, что из пятерых детей родной ему - только один, стал героем шоу Первого канала "Давай поженимся".

Напомним, десять лет назад чиновник из Перми женился на девушке, младше его на 18 лет, у нее уже рос сын от первого мужа. В браке у Ростислава и Лиды родились еще трое детей, а потом случилось неожиданное.

- Мне позвонили на сотовый с чужого номера, на том конце провода – незнакомый женский голос, - рассказывает Ростислав. – Она говорит: «Хочу, чтобы вы знали, что ваша жена спит с моим мужем!».

В тот вечер у супругов был серьезный разговор. Лида плакала и говорила, что это все сплетни злых людей. Ростислав поверил жене, но тот звонок все не выходил из его головы. Мужчина стал обращать внимание на странности, которые раньше проходили мимо него:

- Лида могла пробормотать что-то невнятное и выпорхнуть из дома, где ее ждала машина. Могла уехать на несколько дней. Говорила, что ей надо навестить сестру. Потом я стал все чаще приглядываться к детям. Что за черт, почему они совсем на меня не похожи?

А буквально через несколько месяцев Лидия сообщила мужу, что у них снова будет ребенок – пятый.

- Я ее спросил, от кого она беременна, она так возмутилась и сказала, что ребенок мой, как и все остальные, - говорит Ростислав. – Родился Марк, когда я забрал жену из роддома и увидел ребенка, снова спросил: «Это точно мой ребенок?». Жена кивнула, и тут мое терпение лопнуло. Я собрал весь свой батальон и поехал в лабораторию, делать анализ ДНК.

Правда оказалась жестокой: Петя, Настя и даже новорожденный Марк оказались ему не родными. И лишь с двухлетним Ростиком возможность отцовства составила 99.9 процентов.

Ростислав подал на развод и велел Лидии вместе с детьми переезжать к их настоящему отцу.

- Оказалось, что еще до меня у Лиды были отношения с другим мужчиной, - рассказывает Ростислав. - Он был женат, Лида вышла замуж за меня, но и с ним не прекратила отношения. В итоге родила от него троих детей, а мне говорила, что это мои дети.

Ростислав говорит, что не смог простить жене такую подлость. Сейчас он живет в доме, который построил для своей большой семьи, вдвоем с сыном Ростиком.

- Мы мужики, справляемся, - улыбается мужчина. - Научились суп варить, хозяйство вести. Утром я отвожу ребенка в садик, а сам еду на работу. Вечером забираю сына, и мы едем домой. Так и живем.

Ростислав мечтает найти девушку для серьезных отношений, которая смогла бы стать ему хорошей женой и мамой для его сына.

- Но у меня есть одно предпочтение, я люблю очень стройных девушек, весом - от 40 до 50 килограммов, - смеется Ростислав. - И я обязательно встречу такую девушку и смогу быть счастливым.

Ростислав стал героем ток-шоу "Давай поженимся", где специально для него редакторы подобрали трех потенциальных невест.

Вместе с ним в съемках программы приняла участие жена любовника жены Ростислава. Женщина рассказала, что они с мужем давно не живут вместе, но на развод пока не подали.

- Нет, я к нему не вернусь, это точно, у меня уже есть другой мужчина, - рассказала она. - Но мы с Романом остались в хороших отношениях, дети с ним общаются.

Роман сейчас живет в Уфе вместе с Лидой и их общими детьми. Ведущие прямо из эфира дозвонились до пермячки с вопросом: "Не жалеете, что все так случилось? Может, вы хотите вернуться к Ростиславу?"

- Не знаю, что ответить, - грустным голосом ответила по телефону Лидия. - Я очень скучаю по Ростику, и дети скучают. Наверное, я хотела бы что-то изменить, но не знаю, что именно. Я желаю счастья своему бывшему мужу, если он встретит другую женщину - ради Бога, пусть живет.

Из трех претенденток на сердце Ростислава ему приглянулась землячка по имени Оксана, она работает водителем автобуса. Девушка одна растит шестилетнего сына, она рассказала, что приехала на программу специально ради Ростислава.

- После программы мы с Оксаной так больше и не общались, - рассказал "КП" Ростислав Русинов. - Как-то не сложилось у нас. Не щелкнуло, понимаете! Не мое это пальто.

- По параметрам не подошла?

- Ну и это тоже, - смеется мужчина и шутит: - Поставил ее на весы, а там - 52 килограмма. Оксана замечательная девушка, просто не моя. У нее еще все будет хорошо.

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