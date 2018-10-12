Экс-депутата Александра Телепнева, избившего DJ Smash, судят за избиение студента

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-12T13:40:11+03:00

Для Телепнева это уже второй суд за прошедшие месяцы Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Инцидент случился в том же «Доме культуры»

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В Мировом суде Перми идет процесс над бывшим депутатом Законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым, которого обвиняют в избиении молодого человека.

Напомним, этим летом Телепнева уже осудили за избиение известного музыканта DJ Smash. Инцидент, напомним, случился 10 февраля. DJ Smash с друзьями отдыхал в баре «Дом культуры». Музыкант заказал в баре шампанское, когда к нему подошли завсегдатаи заведения – пермский экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич, он работает организатором вечеринок. Попросили сделать селфи.

- За четыре с половиной минуты мы сделали штук сорок селфи, - рассказывал позднее Андрей Ширман. - Я сказал: «Хватит», но услышал в ответ: «Здесь не ты решаешь, что хватит, а что - нет».

Ширмана жестоко избили – была сломана челюсть, сотрясение мозга, ушибы. Он перенес операцию и несколько недель провел на лечении в московской клинике. Недавно был суд, Телепневу и Ванкевичу дали по два года в колонии-поселении. Однако отбывать наказание бывший депутат отправится позднее – в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело. По версии следствия, за месяц до избиения DJ Smash в том же пермском клубе "Дом культуры" Телепнев избил еще одного молодого человека.

Заступился за девушку

Все произошло в том же "Доме культуры" в январе этого года. В полицию обратился молодой человек и рассказал, что отдыхал в клубе вместе со своей сестрой и ее подругами. К одной из девушек подошел незнакомый мужчина, начал приставать и распускать руки.

Молодой человек вмешался в ситуацию и попросил мужчину оставить их в покое. В ответ тот ударил парня головой в нос.

- У меня пошла кровь из носа, я попросил у бармена салфетку, чтобы ее остановить, - рассказывал потом потерпевший.

Ему всего 20 лет, он студент одного из пермских вузов. Очевидцы избиения помогли парню найти в темном зале упавшие на пол очки и проводили его в холл, где охрана уже выясняла, что произошло.

- Мне принесли лед, а когда начали разбираться, что происходит, этот мужчина снова ударил меня - кулаком в правый глаз, - объяснял в полиции потерпевший. - От удара я присел на колено, и у меня снова пошла кровь.

Пермяк обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и зафиксировали побои. У парня ушиб головы, рассечена бровь, гематомы и ссадины. Уже позже пострадавший нашел в социальных сетях своего обидчика и утверждает, что это Александр Телепнев.

Как рассказал "КП" адвокат потерпевшего Константин Орлов, 9 июня было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений".

Если вину Телепнева докажут, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ванкевич проходит свидетелем

По новому делу Телепнева его друг Ванкевич проходит как свидетель – он также до сих пор не прибыл в колонию.

В пятницу в суде допрашивали девушку, из-за которой возник конфликт.

- Если честно, я была очень сильно пьяна, поэтому мало что помню, - рассказала девушка. – Я слышала, что мой знакомый сказал оскорбительные слова в адрес Телепнева. Потом пошла в гардероб за своими вещами, услышала шум, обернулась и увидела, что Телепнев ударил моего знакомого.

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