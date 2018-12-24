Работа рудника в Соликамске, где произошло ЧП, восстановлена

«Уралкалий» возобновил работу рудника СКРУ-3, в шахте которого 22 декабря случился пожар, унесший 9 жизней.

Напомним, 22 декабря в шахте Соликамска оказались из-за пожара заблокированы 9 человек. Спасатели шесть раз пытались спуститься за ними, но из-за высокой температуры не могли этого сделать. Утром 23 декабря им удалось проникнуть в шахту, где они обнаружили тела девяти человек. Почти у всех погибших горняков остались маленькие дети.

Следователи несколько часов допрашивали свидетелей, очевидцев пожара, изымали документы строительной фирмы. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц". Задержаны четыре человека - начальники объекта и горные мастера. Уже появились первые версии причин пожара. Пока проходили следственные мероприятия, на руднике работала оперативная группа.

На официальном сайте ПАО «Уралкалий» появилось сообщение о возобновлении работы рудника в штатном режиме.

- «Уралкалий» сообщает о завершении режима плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) рудника СКРУ-3, - говорится в сообщении. - Подземный и надземный производственные комплексы рудоуправления возобновили работу в штатном режиме.