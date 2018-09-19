Пермский краевой суд оставил приговор экс-депутату, который избил DJ Smash, без изменений
На заседание в Пермский краевой суд экс-депутат Законодательного Собрания Александр Телепнев пришел вместе с беременной супругой. Юлия Телепнева находится на 9 неделе, и защита осужденного очень надеялась, что это обстоятельство повлияет на смягчение приговора.
Телепнева и его друга Сергея Ванкевича осудили, напомним, за избиение известного музыканта DJ Smash.
Инцидент случился еще в ночь на 10 февраля этого года в баре «Дом культуры». Музыкант заказал в баре шампанское, когда к нему подошел Ванкевич и попросил сделать селфи.
Юлия Телепнева находится на 9 неделе, и защита осужденного очень надеялась, что это обстоятельство повлияет на смягчение приговора.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- За четыре с половиной минуты мы сделали штук сорок селфи, - рассказывал позднее Андрей Ширман. - Я сказал: «Хватит», но услышал в ответ: «Здесь не ты решаешь, что хватит, а что - нет».
Ширмана жестоко избили – была сломана челюсть, сотрясение мозга, ушибы.
Суд дал Телепневу и Ванкевичу по два года в колонии-поселении. Оба обратились с апелляционной жалобой в Пермский краевой суд на слишком суровый приговор.
В свою очередь, защита потерпевшего настаивает на том, что наказание слишком мягкое и его надо ужесточить.
- Я не собирался никого бить, - сказал на сегодняшнем заседании Телепнев. - В какой-то момент я увидел, что моего друга сбили с ног и избивают. Я вмешался, заступаясь за него.
Телепнев просил суд не лишать его свободы:
- Пусть будет ограничение свободы хоть на пять лет, я согласен. У меня ипотечный кредит, двое маленьких детей, беременная жена. Если меня не будет, кто отвезет ее в роддом?
Однако суд оставил приговор Ленинского суда без изменений.
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