Жительница Прикамья, которая подозревается в убийстве 18-летней дочери: «Она это заслужила»

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-13T12:27:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Появились подробности задержания 49-летней жительницы Чайковского Татьяны Д., которая подозревается в убийстве 18-летней дочери. Напомним, шокирующее преступление было совершено 8 августа. По версии следствия, женщина зарубила красавицу-дочь топором, а потом скрылась с места преступления. Пришедший домой брат Юлии, Сертан, увидел сестру в луже крови. К сожалению, девушка скончалась. Молодой человек позвонил в полицию и сообщил о случившемся. 9 августа полицейские задержали Татьяну в Ижевске.

Как сообщила «Комсомольской Правде»-Ижевск» руководитель пресс-службы Ижевского ЛО МВД России на транспорте Ольга Рожкова, Татьяну Д. нашли вскоре после получения ориентировки. Женщина ходила вдоль железнодорожных путей, а потом пришла в зал ожидания поездов и уснула.

- Ее арестовали и доставили на пост полиции, - сообщила пресс-секретарь Ольга Рожкова.

В течение 1,5 часов Татьяна рассказывала, как расправилась со своей дочерью. Женщина утверждала, что девушка сама заслужила такую смерть. По ее словам, она нисколько не раскаивается в содеянном.

- Также Татьяна сообщила, что в Чайковском не ходят поезда, поэтому она специально приехала в Ижевск, чтобы совершить суицид, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Вместе с этим, женщина понимала, что на вокзале ее поймают и даже сообщила родне, что направляется в столицу Удмуртии.

11 августа суд избрал Татьяне меру пресечения в виде 2 месяцев ареста.