2018-08-10T12:00:56+03:00
Происшествия

Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери

Возбуждено уголовное дело
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В четверг, 9 августа, в Чайковском задержали 48-летнюю местную жительницу. Она подозревается в убийстве собственной 18-летней дочери.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Женщина задержана. Уточняются все обстоятельства преступления.

Ранее мы писали о том, что 7 августа руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал ход расследования громкого дела об обнаружении в Пермском крае тела 14-летней девочки. По предварительным данным, она умерла в результате тяжёлого истощения организма. Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России. Напомним, от голода скончалась 14-летняя Полина (имя девочки изменено), лучшая ученица в классе. Знакомые и соседи семьи рассказывают, что семиклассница жила в ужасных условиях.

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