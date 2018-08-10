Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери

СЕГОДНЯ 11:57 2018-08-10T12:00:56+03:00

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В четверг, 9 августа, в Чайковском задержали 48-летнюю местную жительницу. Она подозревается в убийстве собственной 18-летней дочери.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Женщина задержана. Уточняются все обстоятельства преступления.

Ранее мы писали о том, что 7 августа руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал ход расследования громкого дела об обнаружении в Пермском крае тела 14-летней девочки. По предварительным данным, она умерла в результате тяжёлого истощения организма. Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России. Напомним, от голода скончалась 14-летняя Полина (имя девочки изменено), лучшая ученица в классе. Знакомые и соседи семьи рассказывают, что семиклассница жила в ужасных условиях.