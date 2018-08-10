2018-08-10T13:13:56+03:00
Происшествия

В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать

48-летнюю женщину задержали накануне
Елена КОНОВА
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Юлия с братом. Фото из соцсетейЮлия с братом. Фото из соцсетей
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- Юля, прости, я не знал, что так получится, - пишет в соцсетях брат убитой девушки Сертан.

В четверг, 9 августа, оперативники задержали 48-летнюю мать молодых людей по подозрению в убийстве дочери.

- Пока не известно, что стало мотивом для совершения преступления, - сообщили в следственном комитете. - Это еще предстоит выяснить.

Знакомые Юлии рассказывают, что девушке всего месяц назад исполнилось 18 лет. Она недавно закончила школу и планировала уехать в Екатерибург, чтобы получить там высшее образование.

Сертан обратился в социальных сетях с просьбой о материальной помощи, чтобы достойно похоронить сестру.

- Если есть возможность, помогите, - пишет молодой человек. - Я, конечно, верну все, кому надо. Большое спасибо за поддержку.

Карта для помощи 4276 4900 3329 0927 (Привязана к Сертану Д.)

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