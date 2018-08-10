В Прикамье мать зарубила топором 18-летнюю дочь и сбежала из города

СЕГОДНЯ 16:47 2018-08-10T17:27:03+03:00

Юлия хотела поступать в университет в Екатеринбурге. Фото из соцсетей

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- Юля, прости, я не знал, что так получится, - пишет в соцсетях брат убитой девушки Сертан. - Я тебя очень люблю.

В Чайковском произошла трагедия: 48-летняя местная жительница Татьяна зарубила красавицу-дочь Юлию топором, а потом сбежала из города.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, ссора между матерью и дочерью произошла 8 августа.

- Пока не известно, что стало мотивом для совершения преступления, - сообщили в следственном комитете. - Это еще предстоит выяснить. Как сообщила задержанная, убийство произошло на почве «личной неприязни». Женщина схватила топор и нанесла дочери несколько ударов, а потом пыталась скрыться.

Пришедший домой брат Юлии, Сертан, увидел сестру в луже крови. К сожалению, девушка скончалась. Молодой человек позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

9 августа полицейские задержали Татьяну в Ижевске. Сейчас она находится в ИВС. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Знакомые семьи пребывают в шоке от трагедии. Брат и близкие подруги все еще не могут поверить в произошедшее.

- Я не могу даже представить, что могло случиться, - говорит подруга Татьяны. - Она в них души не чаяла, гордилась детьми, хвасталась их успехами.

Юлии всего месяц назад исполнилось 18 лет. Она недавно закончила школу и планировала уехать в Екатерибург, чтобы получить там высшее образование.

Юлия с любимым братом. Фото из соцсетей

Сертан обратился в социальных сетях с просьбой о материальной помощи, чтобы достойно похоронить сестру.

- Если есть возможность, помогите, - пишет молодой человек. - Я, конечно, верну все, кому надо. Большое спасибо за поддержку.

Карта для помощи 4276 4900 3329 0927 (Привязана к Сертану Д.)