В Прикамье мать, подозреваемую в убийстве 18-летней дочери, арестовали на 2 месяца

СЕГОДНЯ 09:47 2018-08-13T09:47:33+03:00

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11 августа Чайковский городской суд избрал меру пресечения для 49-летней Татьяны Д., которая подозревается в убийстве 18-летней дочери Юлии.

Напомним, шокирующее преступление было совершено 8 августа. По версии следствия, женщина зарубила красавицу-дочь топором, а потом скрылась с места преступления. Пришедший домой брат Юлии, Сертан, увидел сестру в луже крови. К сожалению, девушка скончалась. Молодой человек позвонил в полицию и сообщил о случившемся. 9 августа полицейские задержали Татьяну в Ижевске.

- По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Мать арестовали на 2 месяца. Расследование трагедии продолжается.

Погибшая 18-летняя Юлия только в мае закончила школу. Она собиралась поступать в высшее учебное заведение в Екатеринбург в этом году.